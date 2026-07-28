Михайло Хома (Дзидзьо): біографія та цікаві факти про співака
2026-28-07    118

Михайло Хома (Дзидзьо): біографія та цікаві факти про співака

Михайло Хома — український співак, актор і продюсер, відомий широкій аудиторії під сценічним ім’ям Дзидзьо. Він став популярним завдяки однойменному музичному проєкту, гумористичному образу та пісням, які поєднали естраду, народні мотиви й сучасну поп-музику. Артист також працює у сфері кіно та бере участь у телевізійних проєктах. За роки кар’єри Дзидзьо сформував власний стиль і став одним із впізнаваних представників українського шоу-бізнесу. Його творчість пов’язана з популяризацією української мови в масовій культурі та розвитком комерційної музичної сцени.

Біографія

Михайло Степанович Хома народився 20 листопада 1983 року в селі Бортники Львівської області. Дитинство майбутнього артиста пройшло на Львівщині, де він почав цікавитися музикою та сценічним мистецтвом. Пізніше родина переїхала до Новояворівська, де Михайло навчався та розпочав творчі заняття.

Після школи Хома вступив до Львівського державного музичного училища імені Станіслава Людкевича, де здобував музичну освіту. Згодом продовжив навчання у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка. Професійна підготовка була пов’язана з вокалом та музичним мистецтвом.

До широкої популярності Михайло Хома працював як музикант і брав участь у різних творчих проєктах. У 2000-х роках він був пов’язаний із гуртом «Мері», де виконував роль вокаліста. Саме цей період став одним із етапів формування його професійного досвіду.

У 2009 році розпочав активний розвиток власного музичного проєкту Дзидзьо. Образ артиста будувався на поєднанні гумору, характерної манери виконання та колоритного сценічного стилю. Перші великі успіхи прийшли після виходу пісень «Ялта», «Старі фотографії» та інших композицій, які отримали популярність серед слухачів.

У 2010-х роках Дзидзьо став одним із найпомітніших артистів української естради. Він випускав нові пісні, давав концерти, працював над музичними відео та розвивав власний продюсерський напрям. У 2018 році відбулася прем’єра фільму «DZIDZIO Контрабас», де Михайло Хома виконав одну з головних ролей. Стрічка стала одним із найвідоміших українських комедійних фільмів того періоду.

У 2020 році артист отримав звання народного артиста України. Після початку повномасштабної війни Дзидзьо брав участь у благодійних концертах та заходах зі збору коштів на підтримку українських військових і гуманітарних ініціатив.

Цікаві факти

Сценічне ім’я Дзидзьо походить від дитячого прізвиська, яке використовували у його оточенні. За словами артиста, воно пов’язане з образом, який він створив на сцені та який став впізнаваним брендом.

Михайло Хома відомий не лише як співак, а й як актор. Він зіграв у кількох українських кінопроєктах, де використовував власну комедійну манеру та сценічний образ.

Однією з особливостей творчості артиста є використання гумору як частини музичного стилю. Дзидзьо часто поєднував у піснях елементи побутових історій, народної мови та сучасної естради.

У різні періоди кар’єри навколо артиста виникали публічні обговорення, зокрема щодо його творчих рішень, сценічного образу та особистого життя. Водночас сам співак неодноразово зазначав, що намагається розділяти приватну сферу та професійну діяльність.

У 2013 році Михайло Хома одружився зі співачкою Ярославою Хомою, відомою як Slavia. У 2021 році пара повідомила про розлучення. Після цього артист не робив публічних заяв про нові офіційні стосунки.

Дзидзьо також займається благодійними проєктами та бере участь у культурних заходах. Після 2022 року він активно виступав у благодійних турах і підтримував ініціативи допомоги військовим та цивільним.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Михайло Хома?
Михайло Хома — український співак, актор і продюсер, відомий під сценічним ім’ям Дзидзьо. Він став популярним завдяки музичному проєкту DZIDZIO та пісням у стилі сучасної української естради. Також артист працює у кіно та телевізійних проєктах.

Коли народився Дзидзьо?
Михайло Хома народився 20 листопада 1983 року у селі Бортники Львівської області. Дитинство та юність артиста пов’язані із Львівщиною. Саме там він почав музичну освіту та творчий шлях.

Яка справжня назва Дзидзьо?
Справжнє ім’я артиста — Михайло Степанович Хома. Дзидзьо — його сценічний псевдонім, під яким він став відомим широкій аудиторії.

Чи знімався Михайло Хома у фільмах?
Так, співак брав участь у кіно. Найвідомішою його роботою стала головна роль у комедійному фільмі «DZIDZIO Контрабас», який вийшов у 2018 році.

Хто була дружиною Дзидзьо?
Дружиною Михайла Хоми була співачка Ярослава Хома, яка виступала під псевдонімом Slavia. Пара одружилася у 2013 році, а у 2021 році повідомила про розлучення.

Висновок

Михайло Хома пройшов шлях від музиканта зі Львівщини до одного з найвідоміших українських артистів. Його образ Дзидзьо став окремим культурним явищем, яке поєднало музику, гумор і кіно. Сьогодні співак продовжує творчу діяльність та бере участь у суспільних і благодійних проєктах.

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