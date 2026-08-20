Михайло Федоров отримав бронювання через два дні після відставки
2026-20-08    138

Михайло Федоров отримав бронювання через два дні після відставки

Колишній міністр оборони Михайло Федоров, за заявою народного депутата Олексія Гончаренка, отримав бронювання від мобілізації у Фонді Східна Європа через два дні після своєї відставки з посади. Депутат повідомив, що бронювання було оформлено 18 липня, і поставив під сумнів підстави для такого рішення та необхідність роботи колишнього глави Міноборони саме у благодійній організації.

За словами Гончаренка, після звільнення Федоров не обрав військову службу за контрактом, а отримав статус заброньованого працівника Фонду Східна Європа. Депутат окремо порушив питання про те, які функції колишній міністр виконує в організації та чи відповідає її діяльність критеріям, які дають право на бронювання військовозобов’язаних.

Гончаренко також пов’язав ситуацію з роботою Федорова на посаді міністра оборони. Зокрема, він заявив, що реформа територіальних центрів комплектування, яку, за його оцінкою, міністерство мало провести, не була реалізована в очікуваному форматі. Депутат вважає, що це додає питань до рішення про бронювання колишнього керівника оборонного відомства.

Водночас саме по собі працевлаштування у благодійній організації не виключає можливості бронювання. Чинний порядок передбачає бронювання військовозобов’язаних, які працюють, зокрема, у критично важливих установах та організаціях. Для цього організація має відповідати встановленим державою критеріям і бути включеною до відповідного переліку.

Фонд Східна Європа працює в Україні з 2008 року як неприбуткова благодійна організація. На офіційному сайті фонд повідомляє про реалізацію понад 150 програм, зокрема у сферах розвитку громадянського суспільства, державного управління та цифрових сервісів. За даними організації, з 2008 року вона інвестувала у свої програми $66 млн, а через грантові механізми підтримала понад тисячу локальних неурядових організацій і бізнесів.

Окремий зв’язок фонду з державною системою цифрового бронювання також зафіксований у матеріалах державних органів. Зокрема, Фонд Східна Європа був партнером проєкту, в рамках якого за участі Мінцифри, Мінекономіки та Міноборони розвивався сервіс бронювання на порталі «Дія». Цей факт сам по собі не підтверджує підстави для бронювання конкретного працівника, але демонструє участь організації у державних цифрових проєктах.

Михайло Федоров очолив Міністерство оборони 14 січня 2026 року після голосування Верховної Рады, коли його кандидатуру підтримали 277 народних депутатів. До цього він понад шість років керував Міністерством цифрової трансформації, а в 2025 році також обіймав посаду першого віцепрем’єр-міністра.

Незадовго до завершення роботи в Міноборони Федоров публічно звітував про результати роботи відомства. 16 липня міністерство оприлюднило його перелік із 22 ключових досягнень, серед яких була програма підтримки сучасних дроново-штурмових підрозділів.

Таким чином, питання щодо бронювання Федорова залежить не лише від факту його переходу до Фонду Східна Європа, а й від правового статусу організації, її відповідності критеріям критично важливої установи та посади, на яку його було оформлено. Публічно підтверджених даних про конкретну посаду Федорова у фонді та правові підстави його бронювання у наведеній заяві депутата немає.

бронювання, Михайло Федоров, Міністерство оборони України, мобілізація, новини України, Олексій Гончаренко, Фонд Східна Європа
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