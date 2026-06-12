Михайло Федоров: біографія та цікаві факти про міністра оборони України
2026-12-06    42

Михайло Федоров: біографія та цікаві факти про міністра оборони України

Михайло Федоров — український державний діяч, IT-підприємець і один із найвідоміших реформаторів у сфері цифровізації державних послуг. Широку популярність він здобув як керівник Міністерства цифрової трансформації, під керівництвом якого було створено застосунок «Дія» та низку інших електронних сервісів. У 2026 році Федоров очолив Міністерство оборони України, ставши одним із наймолодших керівників цього відомства. Його кар’єра поєднує досвід у бізнесі, технологіях та державному управлінні. Окрім професійної діяльності, Федоров регулярно опиняється в центрі політичних дискусій і публічних дебатів.

Біографія

Михайло Альбертович Федоров народився 21 січня 1991 року у місті Василівка Запорізької області. Вищу освіту здобув у Запорізькому національному університеті на факультеті соціології та управління, а також проходив додаткові освітні програми у сфері політики, цифрової трансформації та міжнародного співробітництва.

Ще до приходу в політику він займався підприємництвом. У 2013 році заснував digital-агентство SMMSTUDIO, а з 2015 по 2019 рік був його генеральним директором. Компанія спеціалізувалася на маркетингу в соціальних мережах та цифрових комунікаціях. Також працював операційним директором освітнього проєкту «Суперлюди».

У 2019 році Федоров очолив digital-напрям виборчої кампанії Володимира Зеленського, після чого був призначений віцепрем’єр-міністром і міністром цифрової трансформації України. Саме в цей період стартували масштабні проєкти цифровізації державних послуг, розвитку електронних документів та онлайн-сервісів для громадян і бізнесу.

У січні 2026 року Верховна Рада підтримала його призначення на посаду міністра оборони України. До нового портфеля увійшли питання технологічної модернізації армії, розвитку оборонних інновацій та цифрових рішень у секторі безпеки.

Цікаві факти

Михайло Федоров став одним із наймолодших членів українського уряду. Його кар’єра в державному управлінні розпочалася у 28 років, коли він очолив Міністерство цифрової трансформації. Саме за його участі було реалізовано концепцію «держава у смартфоні», яка стала основою розвитку багатьох електронних сервісів.

До приходу в Кабінет Міністрів Федоров майже повністю працював у приватному секторі. Його досвід у digital-маркетингу та IT дозволив інтегрувати сучасні технологічні підходи у державне управління, а застосунок «Дія» став одним із найвідоміших українських цифрових продуктів.

Політик неодноразово ставав учасником публічних дискусій. Його ініціативи щодо цифровізації, регулювання технологічного сектору та розвитку Defense Tech викликали як підтримку, так і критику з боку експертів і політиків. У 2026 році додатковий резонанс отримали заяви окремих народних депутатів, які публічно називали Федорова потенційним кандидатом у президенти, хоча сам посадовець не оголошував про такі наміри.

Федоров одружений, виховує доньку та рідко коментує особисте життя у публічному просторі. Більшість його публічних виступів присвячені технологіям, реформам та державному управлінню.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Михайлу Федорову?

Михайло Федоров народився 21 січня 1991 року. Він належить до покоління молодих українських політиків, які прийшли у владу після 2019 року та мають досвід роботи у сфері технологій і бізнесу.

Яку освіту має Михайло Федоров?

Він закінчив Запорізький національний університет за спеціальністю, пов’язаною із соціологією та управлінням. Також проходив додаткові навчальні програми у сфері державного управління, цифрової трансформації та міжнародного співробітництва.

Чим Федоров займався до політики?

До роботи в уряді він створив власне digital-агентство SMMSTUDIO та працював у сфері інтернет-маркетингу. Крім того, брав участь в освітніх і підприємницьких проєктах, пов’язаних із розвитком цифрових технологій.

Якими проєктами найбільше відомий Михайло Федоров?

Найбільш відомим досягненням вважається розвиток екосистеми «Дія», яка об’єднала цифрові документи, державні послуги та сервіси для бізнесу. Також він активно просував розвиток електронного урядування та цифрової інфраструктури України.

Чому ім’я Федорова часто згадується в політичних новинах?

Окрім роботи в уряді, він регулярно бере участь у великих державних реформах і кадрових змінах. Через високий рівень впізнаваності його ім’я періодично з’являється в політичних дискусіях, включаючи припущення щодо можливих майбутніх виборчих кампаній, хоча офіційних заяв про президентські амбіції він не робив.

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