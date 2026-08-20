Михайло Дунадковський, автор анімації «Мішутка Красоткін», мобілізований
2026-20-08    138

Михайло Дунадковський, автор анімації «Мішутка Красоткін», мобілізований

Автор сатиричних мультфільмів «Мішутка Красоткін» Михайло Дунадковський повідомив про свою мобілізацію. Про це він заявив у соціальних мережах, розповідаючи про зміну свого статусу та подальші плани. У своїх сатиричних скетчах автор, зокрема, висміював працівників територіальних центрів комплектування.

Дунадковський став відомий завдяки коротким сатиричним відео та анімаційним сюжетам із персонажем Мішуткою Красоткіним. У них автор використовував гумор для коментування актуальних суспільно-політичних тем, зокрема мобілізації, роботи державних структур та поведінки посадовців.

Інших подробиць щодо проходження військової служби автор у повідомленні не навів. Зокрема, не уточнювалося, до якого саме підрозділу його направили, яку військову спеціальність він отримав та де проходитиме службу.

Історія з мобілізацією автора сатиричного контенту привернула увагу також через тематику його творчості. Персонаж Мішутка Красоткін використовувався для висміювання різних явищ суспільного життя, а сюжети про ТЦК стали частиною цього контенту.

Публічне повідомлення Дунадковського не містить тверджень про зміну його ставлення до тем, які він висвітлював у своїх скетчах. Також наразі немає інформації про те, чи припинить він створювати мультфільми та сатиричні відео на час служби. Мобілізація автора може вплинути на регулярність виходу нових епізодів «Мішутки Красоткіна», однак про конкретні зміни у творчому проєкті Дунадковський не повідомляв.

Михайло Дунадковський, Мішутка Красоткін, мобілізація, мультфільм, Територіальний центр комплектування
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