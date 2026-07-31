МВС затвердило систему пошуку людей за фото «Лікон»: що відомо
2026-31-07    114

МВС затвердило систему пошуку людей за фото «Лікон»: що відомо

Міністерство внутрішніх справ затвердило порядок функціонування інформаційно-комунікаційної системи «Лікон», призначеної для автоматичного пошуку та ідентифікації осіб за фотографіями. Відповідний наказ №596 був підписаний 26 червня 2026 року. Документ передбачає інтеграцію нової системи з чинними інформаційними ресурсами МВС. Водночас дата початку її практичного використання в наказі не визначена.

Згідно з документом, «Лікон» використовуватиметься для автоматизованого пошуку осіб у випадках, передбачених законодавством. До переліку належать підозрювані, обвинувачені та засуджені, які ухиляються від виконання вироку суду, особи, що вчинили кримінальні правопорушення або стали їх потерпілими, безвісти зниклі, а також люди, які через стан здоров’я чи вік не можуть повідомити інформацію про себе. Крім того, систему дозволено застосовувати під час оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до вимог закону, а також для встановлення особи громадян, які не мають документів, що посвідчують особу.

Наказ визначає, що система працюватиме у взаємодії з уже наявними державними інформаційними базами. Це має забезпечити автоматизоване порівняння фотографій із наявними відомостями та прискорити процедури встановлення особи у випадках, коли це необхідно для кримінального провадження, розшуку або ідентифікації людини.

Після оприлюднення документа в публічному просторі виникла дискусія щодо можливих меж застосування нової системи. Адвокат Роман Сімутін заявив, що технологія потенційно може використовуватися і для встановлення місцеперебування громадян, які ухиляються від виконання мобілізаційних обов’язків, хоча така категорія осіб прямо не згадується у наказі. Він також висловив сумнів щодо достатності нормативної основи для функціонування системи, зазначивши, що її створення регламентується відомчим наказом, а не окремим законом.

Водночас сам текст наказу не містить окремих положень про використання системи для пошуку осіб, які ухиляються від мобілізації. Документ визначає перелік категорій, щодо яких допускається застосування автоматизованого пошуку, із посиланням на чинне кримінальне та процесуальне законодавство. Чи буде функціонал «Лікону» надалі розширюватися, наразі офіційно не повідомлялося.

Розвиток систем автоматизованої ідентифікації осіб є одним із напрямів цифровізації правоохоронної сфери. Подібні технології застосовуються в різних країнах для пошуку безвісти зниклих, встановлення особи невідомих громадян, розшуку підозрюваних та підтримки кримінальних розслідувань. Водночас їх використання часто супроводжується дискусіями щодо захисту персональних даних, пропорційності втручання у приватне життя та необхідності чітких законодавчих гарантій.

Наказ №596 визначає порядок функціонування системи та її взаємодію з інформаційними ресурсами МВС, однак не встановлює конкретної дати запуску «Лікону». Подальші етапи впровадження, включно з початком експлуатації та технічними параметрами роботи, можуть бути визначені окремими організаційними рішеннями міністерства.

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