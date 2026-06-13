МВФ вимагає від України підвищення комунальних тарифів

Міжнародний валютний фонд наполягає на необхідності поступового підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні та підготовці дорожньої карти лібералізації енергетичного ринку. Про це повідомляють ЗМІ у червні 2026 року після чергового раунду консультацій між представниками МВФ та українською владою. У центрі дискусій опинилися тарифи для населення та фінансовий стан державних енергетичних компаній.

За даними джерел, МВФ вважає чинну модель тарифоутворення економічно викривленою, оскільки вона не покриває реальних витрат постачальників енергії та житлово-комунальних послуг. У фонді зазначають, що збереження низьких тарифів призводить до накопичення боргів у державних енергетичних підприємствах і потреби в постійних бюджетних дотаціях, що додатково навантажує державні фінанси.

У межах рекомендацій МВФ Україна має розробити поетапний план переходу до ринкового формування тарифів. Йдеться про поступову лібералізацію цін на електроенергію, газ та теплопостачання з урахуванням економічної ситуації та стану інфляції. Окремо підкреслюється необхідність синхронізації енергетичного ринку України з правилами Європейського Союзу, що є частиною ширшої інтеграції країни до європейського енергетичного простору.

Водночас МВФ наголошує, що будь-які зміни в тарифній політиці мають супроводжуватися розширенням системи соціального захисту. У фокусі — підтримка вразливих категорій населення, які можуть найбільше постраждати від підвищення вартості житлово-комунальних послуг. Йдеться про адресні субсидії та механізми компенсацій, які мають пом’якшити соціальний ефект від реформ.

Обговорення тарифної політики відбувається на тлі чинної програми співпраці України з МВФ, в межах якої фонд регулярно переглядає виконання структурних маяків. Енергетичний сектор традиційно залишається одним із ключових напрямів умовності програми, оскільки його фінансова стабільність безпосередньо впливає на бюджетну стійкість держави та макроекономічні показники.

Потенційне підвищення тарифів може стати одним із найбільш чутливих рішень у соціально-економічній політиці уряду. Експерти зазначають, що навіть поступова лібералізація цін може вплинути на рівень інфляції та витрати домогосподарств, що, у свою чергу, потребуватиме додаткових компенсаторних механізмів і може викликати суспільну дискусію.