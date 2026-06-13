МВФ вимагає від України підвищення комунальних тарифів
2026-13-06    127

МВФ вимагає від України підвищення комунальних тарифів

Міжнародний валютний фонд наполягає на необхідності поступового підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні та підготовці дорожньої карти лібералізації енергетичного ринку. Про це повідомляють ЗМІ у червні 2026 року після чергового раунду консультацій між представниками МВФ та українською владою. У центрі дискусій опинилися тарифи для населення та фінансовий стан державних енергетичних компаній.

За даними джерел, МВФ вважає чинну модель тарифоутворення економічно викривленою, оскільки вона не покриває реальних витрат постачальників енергії та житлово-комунальних послуг. У фонді зазначають, що збереження низьких тарифів призводить до накопичення боргів у державних енергетичних підприємствах і потреби в постійних бюджетних дотаціях, що додатково навантажує державні фінанси.

У межах рекомендацій МВФ Україна має розробити поетапний план переходу до ринкового формування тарифів. Йдеться про поступову лібералізацію цін на електроенергію, газ та теплопостачання з урахуванням економічної ситуації та стану інфляції. Окремо підкреслюється необхідність синхронізації енергетичного ринку України з правилами Європейського Союзу, що є частиною ширшої інтеграції країни до європейського енергетичного простору.

Водночас МВФ наголошує, що будь-які зміни в тарифній політиці мають супроводжуватися розширенням системи соціального захисту. У фокусі — підтримка вразливих категорій населення, які можуть найбільше постраждати від підвищення вартості житлово-комунальних послуг. Йдеться про адресні субсидії та механізми компенсацій, які мають пом’якшити соціальний ефект від реформ.

Обговорення тарифної політики відбувається на тлі чинної програми співпраці України з МВФ, в межах якої фонд регулярно переглядає виконання структурних маяків. Енергетичний сектор традиційно залишається одним із ключових напрямів умовності програми, оскільки його фінансова стабільність безпосередньо впливає на бюджетну стійкість держави та макроекономічні показники.

Потенційне підвищення тарифів може стати одним із найбільш чутливих рішень у соціально-економічній політиці уряду. Експерти зазначають, що навіть поступова лібералізація цін може вплинути на рівень інфляції та витрати домогосподарств, що, у свою чергу, потребуватиме додаткових компенсаторних механізмів і може викликати суспільну дискусію.

бюджет, газ, державні компанії, економіка України, економічна політика, електроенергія, енергетика, енергетичний сектор, енергоринок, ЖКГ, ЗМІ, інфляція, комунальні послуги, лібералізація ринку, макроекономіка, МВФ, міжнародний валютний фонд, новини України, підвищення тарифів, реформи, соціальний захист, структурні реформи, субсидії, тарифи, Україна, уряд України, фінансова допомога
Останні новини
Weekly Ukraine Digest (June 7–13, 2026): Allied talks, new attacks, and prisoner exchanges

Weekly Ukraine Digest (June 7–13, 2026): Allied talks, new attacks, and prisoner exchanges
The week of June 7–13 was marked by continued diplomatic читать далее
13-06, 18:50
Яке церковне свято 14 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 14 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
14 червня 2026 року віряни відзначають день пам’яті пророка Єлисея, читать далее
13-06, 18:35
У Steam безкоштовно роздають три ігри з високими рейтингами

У Steam безкоштовно роздають три ігри з високими рейтингами
У сервісі цифрової дистрибуції Steam у червні 2026 року користувачам читать далее
13-06, 18:31
НАТО готує резервний план оборони Європи без участі США

НАТО готує резервний план оборони Європи без участі США
У НАТО розпочали підготовку альтернативного сценарію захисту Європи на випадок читать далее
13-06, 18:12
РФ втрачає до 200 військових заради захоплення 1 кв. км, — експерт

РФ втрачає до 200 військових заради захоплення 1 кв. км, — експерт
Російська армія втрачає в середньому близько 200 військовослужбовців заради окупації читать далее
13-06, 18:10
Кандидатка в мери Кракова викинула прапор України у смітник

Кандидатка в мери Кракова викинула прапор України у смітник
Кандидатка на посаду мера польського Кракова Маріанна Шрайбер опублікувала у читать далее
13-06, 18:08
КПП «Паланка» на кордоні з Молдовою тимчасово призупинив роботу

КПП «Паланка» на кордоні з Молдовою тимчасово призупинив роботу
Пункт пропуску «Паланка — Маяки — Удобне» на українсько-молдовському кордоні читать далее
13-06, 18:02
Білий ромб на синьому фоні: що означає новий дорожній знак

Білий ромб на синьому фоні: що означає новий дорожній знак
Інформація про дорожній знак у вигляді білого ромба на синьому читать далее
13-06, 17:55
Працівник подав заяву на звільнення і не вийшов на роботу: що вирішив Верховний Суд

Працівник подав заяву на звільнення і не вийшов на роботу: що вирішив Верховний Суд
Верховний Суд України підтвердив важливу правову позицію щодо звільнення працівників читать далее
13-06, 17:52
Найдовший день 2026 року: коли в Україні настане літнє сонцестояння

Найдовший день 2026 року: коли в Україні настане літнє сонцестояння
В Україні найдовший день 2026 року припаде на 21 червня, читать далее
13-06, 16:56
МВФ вимагає від України підвищення комунальних тарифів

МВФ вимагає від України підвищення комунальних тарифів
Міжнародний валютний фонд наполягає на необхідності поступового підвищення тарифів на читать далее
13-06, 14:22
Вчені попередили про ризик рекордної спеки у 2027 році

Вчені попередили про ризик рекордної спеки у 2027 році
Міжнародна група кліматологів повідомила про посилення природного кліматичного явища Ель-Ніньйо, читать далее
13-06, 12:17
ЄЦБ вперше за три роки підвищив ключові процентні ставки

ЄЦБ вперше за три роки підвищив ключові процентні ставки
Європейський центральний банк 11 червня ухвалив рішення підвищити три ключові читать далее
13-06, 12:15
Зеленський підписав закон про російську мову в Україні

Зеленський підписав закон про російську мову в Україні
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4699-IX, який виключає російську читать далее
13-06, 12:13
США розгромили Парагвай, а Канада встановила рекорд на ЧС-2026

США розгромили Парагвай, а Канада встановила рекорд на ЧС-2026
На чемпіонаті світу з футболу 2026 року, який проходить у читать далее
13-06, 12:11
В Україні стартувала масштабна реформа військової служби

В Україні стартувала масштабна реформа військової служби
В Україні розпочалася масштабна реформа системи проходження військової служби у читать далее
13-06, 12:08
Німецька Diehl планує виробляти українські ракети Flamingo

Німецька Diehl планує виробляти українські ракети Flamingo
Німецька оборонна компанія Diehl Defence, відома як виробник систем протиповітряної читать далее
13-06, 12:05
Сергій Данилець: біографія та цікаві факти про блогера

Сергій Данилець: біографія та цікаві факти про блогера
Сергій Данилець — український фітнес-блогер, онлайн-тренер, спортсмен та медійна персона, читать далее
13-06, 12:00
Блогер Сергій Данилець розбив Aston Martin під Києвом

Блогер Сергій Данилець розбив Aston Martin під Києвом
У мережі з’явилися перші кадри дорожньо-транспортної пригоди на Київщині, внаслідок читать далее
13-06, 11:57
Магнітні бурі 13–14 червня: якою буде сонячна активність

Магнітні бурі 13–14 червня: якою буде сонячна активність
Упродовж 13–14 червня в Україні не прогнозується сильних магнітних бур, читать далее
13-06, 11:36
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції