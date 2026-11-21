За попередньою оцінкою Фонду, ще під час першого перегляду програми очікувалося зростання українського ВВП на 1% у 2026 році та на 3,5% у 2027-му. Тепер обидва показники переглянуто в бік зниження. МВФ пояснює це не лише прямими руйнуваннями, а й погіршенням умов для виробництва, експорту, логістики та інвестицій. У заяві Фонду зазначено, що ризики для економічного прогнозу залишаються переважно негативними.

Оцінка МВФ виявилася гіршою за прогноз Національного банку України, оприлюднений наприкінці жовтня. НБУ очікує скорочення реального ВВП на 0,4% у 2026 році, але прогнозує відновлення зростання на 0,4% у 2027-му. Нацбанк пояснював перегляд оцінок наслідками блокування морських портів і російських ударів по виробничих підприємствах та логістичній інфраструктурі. За його розрахунками, посилення атак саме по собі зменшило прогноз ВВП на 1,9 відсоткового пункту.

Негативна динаміка вже відображається в офіційній статистиці. За попередньою оцінкою Державної служби статистики, у третьому кварталі 2026 року реальний ВВП скоротився на 0,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У другому кварталі фіксувалося зростання на 0,4%, тоді як у першому — падіння на 0,6%. За оцінкою НБУ, найбільших втрат зазнали металургійні та гірничодобувні підприємства, але погіршення ділової активності торкнулося також інших промислових секторів, торгівлі та сільського господарства.

Окрім перегляду прогнозу, МВФ наполягає на посиленні податкової політики та розширенні бази оподаткування. Серед пріоритетів Фонд називає реформування спрощеної системи оподаткування, яка, на його думку, створює нерівні умови для підприємств на загальній та спрощеній системах і може використовуватися для приховування трудових відносин або уникнення сплати податків. У заяві наголошується, що влада має виконати взяті зобов’язання щодо цієї реформи, оскільки вони пов’язані з мобілізацією доходів бюджету, донорським фінансуванням та підтримкою інвестицій.

Одним із найбільш дискусійних елементів змін залишається поширення ПДВ на частину платників єдиного податку. Йдеться не про автоматичне запровадження податку для всіх фізичних осіб-підприємців, а про обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ тих спрощенців, чий оборот перевищуватиме встановлений поріг. Українська влада раніше погодилася підвищити цей поріг, але не вище межі, визначеної правилами Європейського Союзу.

Водночас терміни реформи вже змінювалися. У попередніх домовленостях із МВФ передбачалося, що нові вимоги почнуть діяти з 1 січня 2027 року. Під час наступного перегляду програми українська сторона попросила перенести набрання ними чинності на 1 січня 2028 року, щоб підготувати податкову адміністрацію та зменшити витрати малого бізнесу на дотримання нових правил. Законодавчі зміни для реалізації реформи мають бути подані до парламенту до кінця квітня 2027 року.

Паралельно передбачені інші податкові заходи. Серед них — обмеження зловживань спрощеною системою через штучний поділ бізнесу, перехід між режимами оподаткування та оформлення фактичних трудових відносин як надання послуг ФОПами. Фонд також підтримує оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, та скасування пільги на імпорт товарів невеликої вартості поштовими відправленнями. Частину цих заходів уже реалізують або готують до впровадження.

МВФ окремо вказує, що уряд має бути готовим до додаткових заходів із мобілізації доходів, якщо негативні ризики для бюджету матеріалізуються. Серед можливих інструментів Фонд називає контроль за видатками та пошук додаткових надходжень. У попередніх документах програми також зазначалося, що за потреби підвищення основної ставки ПДВ може бути одним із найбільш ефективних способів швидко збільшити доходи бюджету. Це не означає, що таке рішення вже ухвалене або внесене до законопроєкту.

Погіршення економічного прогнозу відбувається на тлі значної потреби держави у зовнішньому фінансуванні. За оцінками представників МВФ, фінансовий розрив України на 2027 рік може становити 32–34 млрд доларів, а на 2028 рік — близько 17 млрд доларів. 16 листопада Фонд повідомив про суттєвий прогрес у переговорах щодо угоди на рівні персоналу, яка може відкрити шлях до виділення близько 1,6 млрд доларів у межах чинної програми. Для затвердження фінансування необхідні гарантії від міжнародних партнерів щодо покриття потреб України.

МВФ є міжнародною фінансовою організацією, заснованою у 1945 році, яка надає країнам фінансування за умови виконання погоджених економічних і структурних зобов’язань. Чинна програма розширеного фінансування для України розрахована на чотири роки, а її обсяг становить близько 8,1 млрд доларів. Перегляди програми передбачають оцінку виконання бюджетних, податкових та управлінських зобов’язань. Від їх результатів залежить подальше виділення коштів Фонду, які також мають значення для залучення фінансування від інших міжнародних партнерів.