Мустафу Найєма шукала поліція: чиновник заявляє, що просто захворів

Нардепа Мустафу Найєма запросили на засідання ТСК, яка розглядає можливі порушення законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод громадян під час воєнного стану. Але той проігнорував виклик.

Поліція заявила, що за місцем проживання його не знайшла. З часом Найєм повідомив, що “просто захворів”, після чого пошуки припинили.

Нагадаємо, екс-голова Агентства з відновлення Мустафа Найєм разом з колишнім міністром інфраструктури Кубраковим відповідали за захист ТЕЦ і ТЕС, який виявився неефективним. Незважаючи на витрачені мільйони гривень — низка енергооб’єктів була знищена РФ.