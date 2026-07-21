Мова квітів знову набирає популярності: флористи говорять про новий літній тренд

Символіка сезонних квітів знову опинилася в центрі уваги любителів флористики та подарункового етикету. У розпал літа зріс інтерес до букетів, які мають не лише декоративне, а й символічне значення. Цю тенденцію активно обговорюють профільні видання та флористи, а тим, хто хоче дізнатися, які приховані значення можуть мати найпопулярніші липневі квіти, стане у пригоді детальний огляд літніх букетів із символічним змістом.

За словами представників флористичної галузі, після пандемії та в умовах тривалого стресу люди дедалі частіше обирають подарунки, які несуть додатковий емоційний зміст. Саме тому попит мають композиції із сезонних квітів, де важливими стають не лише кольорова гама чи форма букета, а й символіка окремих рослин.

Традиція “мови квітів”, або флоріографії, виникла ще кілька століть тому. Особливого поширення вона набула у Великій Британії та Франції XIX століття, коли за допомогою квітів люди передавали почуття, наміри та емоції без слів. Відтоді символічне значення багатьох рослин закріпилося в культурі різних країн, хоча окремі трактування можуть відрізнятися залежно від регіону.

Експерти відзначають, що в літній сезон особливо популярними стають композиції з польових і садових квітів. Це пояснюється не лише широким вибором сезонних рослин, а й прагненням покупців віддавати перевагу локальній продукції. У країнах Європейського Союзу останніми роками також зростає інтерес до сезонної флористики як більш екологічної альтернативи імпортним квітам.

Фахівці ринку зазначають, що символіка букетів усе частіше враховується під час підготовки подарунків до весіль, ювілеїв, професійних свят та інших урочистостей. Для корпоративних заходів і приватних подій дедалі частіше замовляють індивідуальні композиції, у яких поєднуються сезонність, кольорова концепція та символічне наповнення.

Ще одним фактором популярності стало активне поширення тематичного контенту в соціальних мережах. Користувачі дедалі частіше цікавляться історією окремих рослин, їх культурним значенням і походженням. Це стимулює флористів розширювати асортимент сезонних композицій і звертати більше уваги на просвітницьку складову своєї роботи.

Водночас експерти наголошують, що універсального “словника квітів” не існує. Значення однієї й тієї самої рослини може відрізнятися залежно від країни, історичної традиції чи культурного контексту. Саме тому під час вибору букета рекомендують насамперед враховувати привід, вподобання отримувача та загальну стилістику композиції, а символіку сприймати як додатковий спосіб зробити подарунок більш особистим і змістовним.