МОУ закуповувала зброю у чеської оборонної компанії AKM GROUP-CZ, знаючи про її сумнівну репутацію, – ЗМІ

Джерела, знайомі із ситуацією, повідомили, що протягом 2023 року Міноборони нібито укладало контракти на постачання снайперських гвинтівок та патронів для ЗСУ у чеської компанії AKM Group-CZ. Однак лише через рік ДП «Агентство оборонних закупівель» вирішило проаналізувати діяльність компанії та дійшло невтішних висновків. Про це пишет Антикорупційна правда.

По-перше , як виявилося, відсутня нібито будь-яка інформація щодо позитивної репутації AKM GROUP-CZ у міжнародній системі торгівлі зброєю. До того ж, компанія, схоже, змінила вид діяльності на військову лише 2023 року.

По-друге , статутний капітал компанії складає 2 млн чеських крон або 82 тис. євро. Цей факт, здається, несе певні ризики для здійснення через її банківські рахунки фінансових операцій у особливо великих обсягах.

По-третє , АKM GROUP-CZ нібито має зв’язки з чеською LOM PRAHA sp, яка співпрацює з компаніями оборонного комплексу Росії, які перебувають під економічними санкціями США. Крім цього, Національний центр боротьби з організованою злочинністю Чехії нібито проводить розслідування щодо АKM GROUP-CZ та її комерційних зв’язків із держструктурами України. В рамках справи через підозрілий характер транзакцій, як пишуть, заарештовано 38,8 млн. доларів США, які були перераховані компанії AKM GROUP-CZ. AS з України.І, нарешті, бенефіціарний власник та фінансовий директор компанії

Анатолій Паланійчук нібито має подвійне громадянство України та Румунії. При цьому в інтернеті про цю людину є дуже неоднозначна інформація: закінчив Львівське вище військово-політичне училище, а у 2012-2013 роках Паланійчук обіймав посаду в.о. керівника Чернівецької ДПІ.Відомо, що

раніше він працював на керівних посадах в управлінні податкової міліції, очолював податкову інспекцію у Кельменецькому районі, був першим заступником голови Державної податкової адміністрації у Чернівецькій області.

У 2015 році Паланійчук став начальником Закарпатської митниці ДФС України, а у 2020 році був кандидатом у народні депутати України. Крім того, людина з таким ім’ям та прізвищем була керівником Федерації дзюдо у Чернівецькій області.