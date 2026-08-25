Морські перевезення скоротилися до 3–4 суден на добу, — Зеленський

Обсяг морських перевезень скоротився у три-чотири рази після блокування Росією морського коридору, а кількість суден, що проходять ним щодня, зменшилася до трьох-чотирьох. Про це президент Володимир Зеленський заявив 24 серпня в Києві під час засідання «коаліції охочих».

За словами Зеленського, ситуація на морському напрямку впливає на експортні можливості країни. У відповідь Київ планує продовжувати переговори з Росією щодо безпеки судноплавства та одночасно посилювати протиповітряну оборону для захисту зернового коридору.

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, що у серпні через блокування портів країні вдалося експортувати лише близько 35% запланованого обсягу зерна. Решту вантажопотоку намагаються перенаправляти альтернативними маршрутами.

Частину аграрної продукції нині вивозять через дунайські порти, залізницею та автомобільним транспортом. Водночас ці маршрути не можуть повністю компенсувати пропускну спроможність морського напрямку, який залишається одним із ключових каналів експорту великих партій зерна.

Скорочення судноплавства відбувається на тлі посилення російських атак на транспортну та портову інфраструктуру Одеської області. Під удар потрапляють автомобільні пункти пропуску, залізничні локомотиви та об’єкти дунайської портової інфраструктури.

Атаки на логістичні об’єкти ускладнюють не лише експорт зерна, а й роботу альтернативних маршрутів, які мають замінити морський коридор. Від їхньої стабільності залежить можливість підтримувати поставки аграрної продукції до іноземних покупців у періоди обмеженого судноплавства.

Зеленський не уточнив можливі строки відновлення попередніх обсягів морських перевезень. Подальша ситуація залежатиме від безпеки судноплавства, результатів переговорів і можливостей протиповітряної оборони захищати порти та інші об’єкти критичної транспортної інфраструктури.

Морський експорт традиційно має особливе значення для аграрного сектору, оскільки дозволяє перевозити великі обсяги вантажів із меншими логістичними витратами, ніж автомобільні та частково залізничні маршрути. Перенаправлення потоків через Дунай також створює додаткове навантаження на портову, залізничну та прикордонну інфраструктуру.

Зерновий коридор залишається одним із ключових елементів експорту аграрної продукції, а зниження інтенсивності судноплавства може позначитися на темпах продажу нового врожаю. Серед відкритих питань — обсяги, які альтернативні маршрути зможуть забезпечити у найближчі місяці, та можливість захистити логістичну інфраструктуру від подальших атак.