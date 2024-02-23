Мороз в Китаї завдав проблем місцевим мешканцям
2024-23-02    144

Мороз в Китаї завдав проблем місцевим мешканцям

У Китаї відзначається надзвичайно холодна погода та мороз. Цю інформацію поширив Reuters.

Зазначається, що в Сіньцзяні на заході країни температура повітря встановила новий рекорд, спустившись до -52,3 градусів, що перевершує попередній показник, зафіксований 64 роки тому: -53 градуси. Відбулося це у січні 2023 року.

Місцева влада визнає, що сильні морози ускладнюють пересування по країні. Холод супроводжується снігопадами та льодяним дощем.

Прогнозується, що така морозна погода триватиме ще кілька днів.

Китай, мороз
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