Monobank запроваджує комісію за поповнення через термінали EasyPay

З 1 липня 2026 року клієнти Monobank платитимуть комісію за поповнення банківських карток через мережу терміналів EasyPay. Про зміни банк повідомив користувачів через застосунок, уточнивши, що нові правила почнуть діяти по всій Україні одночасно. Раніше поповнення через ці термінали було доступним без додаткової плати, однак із початку другого півріччя умови зміняться для всіх власників карток Monobank.

Повідомлення про нововведення почали надходити користувачам у червні. У ньому банк попереджає, що з 1 липня за внесення готівки через термінали EasyPay стягуватиметься комісія. Точний розмір збору в повідомленні не уточнюється, однак клієнтам рекомендують звертати увагу на умови проведення операції безпосередньо під час поповнення рахунку.

Зміна стосується одного з найпопулярніших способів внесення готівки на картки Monobank. EasyPay є однією з найбільших платіжних мереж країни, яка об’єднує тисячі терміналів самообслуговування у торговельних центрах, магазинах, на вокзалах та в інших громадських місцях. Завдяки широкому покриттю сервіс активно використовували клієнти необанку для швидкого поповнення рахунків без відвідування банківських відділень.

Водночас Monobank залишає низку безкоштовних альтернатив для внесення коштів. Без комісії поповнювати картки можна через власні термінали Monobank, а також через мережі А-Банку та City-24. Таким чином банк намагається зберегти для клієнтів можливість безкоштовного внесення готівки навіть після зміни умов співпраці з EasyPay.

Окрім терміналів, безкоштовне поповнення залишиться доступним через каси кількох фінансових установ. Йдеться про А-Банк, Акордбанк, Укргазбанк та Універсал Банк, який є емітентом карток Monobank. Також внести кошти без додаткових витрат можна буде у відділеннях Укрпошти, які останніми роками розширюють спектр фінансових послуг для населення.

Для частини клієнтів нові правила можуть означати необхідність переглянути звичні способи користування банківськими послугами. Найбільше зміни відчують користувачі, які регулярно працюють із готівкою та користуються саме терміналами EasyPay через їхню доступність і розташування поблизу місця проживання або роботи. У таких випадках навіть невелика комісія може впливати на загальні витрати при регулярних поповненнях рахунку.

Monobank залишається одним із найбільших цифрових банків України. Проєкт працює на базі Універсал Банку та обслуговує мільйони клієнтів по всій країні. Відсутність розгалуженої мережі власних відділень зробила партнерські термінали та каси важливим елементом інфраструктури для внесення готівки, тому будь-які зміни в умовах поповнення традиційно викликають значний інтерес серед користувачів.

Ринок платіжних сервісів в Україні останніми роками поступово змінює тарифну політику через зростання операційних витрат, витрат на обслуговування обладнання та оновлення програмного забезпечення. На цьому тлі банки дедалі частіше переглядають умови співпраці з платіжними мережами та пропонують клієнтам альтернативні канали проведення операцій.

Після набуття чинності нових правил 1 липня клієнти Monobank зможуть самостійно обирати між платним поповненням через EasyPay або безкоштовними варіантами через інші термінальні мережі, банківські каси та поштові відділення. Це дозволить мінімізувати додаткові витрати та підібрати найбільш зручний спосіб внесення коштів залежно від місця перебування та доступної інфраструктури.