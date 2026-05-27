Monobank заблокував карту: що робити та як пройти перевірку

Блокування карти monobank — одна з найпоширеніших ситуацій, з якою стикаються клієнти банку під час фінансового моніторингу або автоматичної перевірки операцій.

У більшості випадків йдеться не про втрату коштів, а про тимчасове обмеження доступу до рахунку до завершення перевірки.

monobank активно використовує автоматичні системи ризику, які аналізують транзакції, P2P-перекази та нетипову фінансову активність.

Чому monobank може заблокувати карту

Найчастіше причинами блокування стають:

великі або часті перекази

нетипова активність за рахунком

підозра на шахрайство

операції з криптовалютою

велика кількість P2P-транзакцій

перевірка походження коштів

У деяких випадках банк може тимчасово обмежити доступ не лише до карти, а й до всього рахунку.

Детальніше про інші причини блокування банківських карток, арешти рахунків та способи розблокування читайте у матеріалі: «Заблокували банківську карту: причини, що робити і як розблокувати рахунок».

Що таке фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг — це перевірка банком операцій клієнта відповідно до вимог законодавства.

Система автоматично аналізує:

регулярність переказів

суми транзакцій

джерела надходжень

нетипову активність

операції з криптобіржами

Якщо операції здаються ризиковими, банк може запросити додаткові документи або тимчасово обмежити доступ до рахунку.

Блокування через P2P-перекази

Однією з найчастіших причин блокування в monobank є велика кількість P2P-переказів між фізичними особами.

Особливо це стосується випадків, коли:

надходить багато платежів від різних людей

перекази мають регулярний характер

суми операцій різко збільшуються

активність схожа на підприємницьку діяльність

У такій ситуації банк може запросити пояснення щодо операцій.

Чи можуть заблокувати карту через криптовалюту

Так. Операції, пов’язані з Binance, Bybit та іншими криптобіржами, часто потрапляють під додаткову перевірку фінансового моніторингу.

Найбільше уваги банки приділяють:

P2P-операціям

регулярним переказам

великим сумам

нетиповим надходженням

Раніше monobank уже блокував рахунки українців після операцій із криптовалютами та P2P-переказів.

Які документи може запросити monobank

Для проходження перевірки банк може попросити:

підтвердження джерела доходу

податкові документи

банківські виписки

пояснення щодо переказів

скриншоти операцій із криптобіржі

договори або чеки

У більшості випадків після надання документів доступ до рахунку відновлюється.

Як пройти перевірку monobank

Щоб швидше пройти перевірку, рекомендується:

Відповідати службі підтримки без затримок. Надсилати документи у повному обсязі. Детально пояснювати походження коштів. Не приховувати інформацію про криптовалюту або P2P-операції.

У більшості випадків банк ухвалює рішення протягом кількох днів.

Скільки триває розблокування

Термін залежить від ситуації та складності перевірки.

Найчастіше:

автоматичні обмеження знімаються протягом кількох годин

фінансовий моніторинг триває від 1 до 10 днів

складні випадки можуть розглядатися довше

Що робити, якщо monobank не розблоковує рахунок

Якщо після перевірки доступ до рахунку не відновлено, варто:

повторно звернутися до підтримки

уточнити причину обмеження

подати додаткові документи

звернутися зі скаргою до банку

У складних випадках клієнти також можуть оскаржувати блокування в судовому порядку.

Поширені запитання

Чи може monobank заблокувати карту без попередження?

Так. Автоматичні системи ризику можуть тимчасово обмежити доступ до рахунку без попереднього повідомлення.

Чи блокують карту через Binance?

Так. Операції з криптобіржами можуть потрапляти під фінансовий моніторинг.

Чи потрібно пояснювати P2P-перекази?

У деяких випадках банк може попросити пояснення щодо регулярних переказів або великої кількості транзакцій.

Чи можна користуватися картою під час перевірки?

Це залежить від типу обмеження. Іноді банк частково обмежує окремі операції.

Що робити, якщо карту заблокували через борги?

Якщо рахунок заблоковано не через фінансовий моніторинг, а через борги або виконавче провадження, варто ознайомитися з окремим матеріалом про арешт банківських карток виконавчою службою.

Важливо

Якщо рахунок заблоковано не через фінансовий моніторинг, а через борги або виконавче провадження, варто ознайомитися з окремим матеріалом про арешт банківських карток виконавчою службою.

Висновок

Блокування карти monobank найчастіше пов’язане з фінансовим моніторингом, P2P-переказами або операціями з криптовалютою. У більшості випадків проблему можна вирішити після проходження перевірки та надання документів про походження коштів.

Щоб уникнути повторного блокування, важливо дотримуватися правил банку, уникати нетипових транзакцій та зберігати підтвердження великих переказів.