Monobank назвав найбільших збирачів донатів на ЗСУ
2026-25-08    91

Monobank назвав найбільших збирачів донатів на ЗСУ

Через особисті рахунки Сергія Стерненка та його фонду в monobank від початку повномасштабної війни пройшло сумарно 4,7 млрд грн донатів на допомогу Збройним силам України. Такі дані оприлюднив співзасновник monobank Олег Гороховський у статистиці зборів на потреби української армії.

За наведеними Гороховським даними, Стерненко є найбільшим отримувачем донатів серед окремих волонтерів та благодійних організацій, які проводили збори через monobank. Йдеться про кошти, що надходили на рахунки Стерненка та його фонду.

Друге місце за обсягом зборів посів фонд «Повернись живим», який очолює Тарас Чмут. Через monobank на його рахунки від початку війни надійшло близько 1,6 млрд грн. Третім став фонд Сергія Притули із сумою близько 1,4 млрд грн.

Серед інших великих збирачів Гороховський назвав Роберта Бровді, який нині очолює Сили безпілотних систем ЗСУ. Через monobank для його зборів на потреби війська надійшло 671,6 млн грн. Блогер Ігор Лаченков зібрав 309,2 млн грн.

Загалом через monobank із початку повномасштабної війни було зібрано 143 млрд грн донатів на потреби ЗСУ. Найбільший річний показник зафіксували у 2024 році — тоді українці перерахували через банк на армійські збори близько 45 млрд грн.

Оприлюднена статистика з’явилася на тлі публічних дискусій щодо прозорості волонтерських зборів Стерненка. Останнім часом низка пабліків системно звинувачує його у нібито непрозорому або нецільовому використанні коштів. Стерненко ці звинувачення заперечує.

Обсяг коштів, який проходить через волонтерські рахунки, не означає, що вся сума залишається у розпорядженні збирача. Донати можуть використовуватися для закупівлі військового обладнання, транспортних засобів, безпілотників, засобів зв’язку та іншого майна для підрозділів Сил оборони відповідно до заявлених цілей конкретного збору.

Для порівняння масштабів, 143 млрд грн загальних пожертв через monobank за період повномасштабної війни включають збори різних волонтерів, фондів та організацій. Оприлюднена статистика не є окремим аудитом витрат кожного збирача, тому сама сума надходжень не встановлює фактів їхнього цільового чи нецільового використання.

Monobank, донати, новини України, Олег Гороховський, Сергій Стерненко
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