Monobank блокує рахунки українців після операцій із криптовалютами

З початку квітня 2024 почастішали скарги клієнтів monobank, які працюють із криптовалютами, на блокування рахунків в односторонньому порядку без попереднього повідомлення. ЗМІ нарахували щонайменше шість таких публічних претензій на профільних фінансових сайтах.

Наприклад, клієнт Данило повідомив, що торгує на P2P-ринку через Telegram-бота і займається продажем НФТ-колекцій на сайті Get Gems (на продажу отримує кошти в криптовалюті TON). І не розуміє, чому банк блокує йому рахунок, заарештовує власні гроші, а потім примусово закриває рахунок.

При цьому найчастіше суми операцій і близько не наближаються до 400 тис. грн. — обов’язкові в Україні для контролю у рамках фінансового моніторингу за чинним законодавством. Найчастіше йдеться про 50-60 тисяч гривень.

«Позавчора вивів зароблену на криптобіржі суму, яка за законами нашої країни не оподатковується, і мені просто заблокували кабінет без жодних пояснень. У відповідь мені сказали, що я ризиковий клієнт», — йдеться у скарзі, складеній у Києві.

А ось клієнт monobank із Кременчука повідомив, що встиг вивести свої 48 тис. до блокування рахунку після операцій із криптовалютою та підтвердження джерела походження коштів.

Користувач же monobank у Кривому Розі Артем уточнив, що банк заморожує власні кошти клієнтів на термін від 3 до 60 днів, а після припиняє обслуговування.

«Монобанк блокує всіх користувачів, які роблять перекази або одержують кошти від людей, які могли бути пов’язані з криптовалютою, і в результаті розриває договір в односторонньому порядку. Відповідно, ми розуміємо: навіть якщо ви не робили таких операцій, ви все одно можете потрапити під блокування», — наголошується у його негативному відкликанні.

Щоразу менеджери monobank пояснюють свої дії вимогами Нацбанку, його правилами фінансового моніторингу. Кажуть, просто зобов’язані перевіряти всі платежі, але не пояснюють, чому під підозру потрапляють саме проводки, пов’язані криптовалютами. Хоча зазначають, що критерії, за якими відбуваються перевірки, є секретною інформацією.

«Банк приймає рішення щодо можливості обслуговування, аналізуючи інформацію з різних перевірених джерел. Також колеги проаналізували надані додаткові документи. На основі цього аналізу банк може ухвалити рішення про відмову в обслуговуванні. Повідомити вам точну причину відмови не можемо через політику банку», — йдеться у відповіді monobank.

Фінансисти закликають людей чекати завершення перевірки та обіцяють повернутися до їх обслуговування з часом. Хоча цього може й не статися.

«Більше року тому через продаж криптовалюти, був заблокований мій рахунок, за цей час уже став повнолітнім і дуже хотів би відновити співпрацю з вашим банком, і відкрити фізособу-підприємця, тому що у вас найкращі умови як для клієнтів, так і для ФОП», — йдеться у публічному запиті банку Андрія Долгих. Однак у відповіді monobank міститься відмова: “На жаль, ми не можемо продовжити ваше подальше обслуговування в нашому банку”.

Треба сказати, що блокування рахунків після операцій із криптовалютою відбуваються і в інших банках, аналогічні випадки, наприклад, зафіксовані у скаргах клієнтів ПУМБ. Однак там є і підтвердження розблокувань, як, наприклад, в історії з користувачем під ніком AkkermanChange із Білгород-Дністровського. Він повідомив, що для розблокування рахунку з’явився у відділення банку і «надав повний відеозапис із входом у додаток біржі, де видно відкриті операції з ордерів, показав всю історію чату та відповіді підтримки біржі». Після чого банк повернув йому доступ до додатку ПУМБ та рахунків. Це доводить відсутність єдиних стандартів у різних банків щодо фінмоніторингу та перевірок операцій з криптовалютами. У всіх різні вимоги та правила.