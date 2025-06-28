Моно спростив валютні перекази родичам
2025-28-06    229

Моно спростив валютні перекази родичам

Моно оновився: тепер валютні перекази родичам стали простіше, — про це Monobank повідомив клієнтам у своєму додатку.

Якщо отримувач — ваш родич, валюту можна переказувати офіційно.

“Можна переказувати долари або євро своїм близьким родичам на картку Monobank, якщо надішлете нам фото документів про спорідненість”, – йдеться в повідомленні.

Там же вказаний перелік родичів, для яких така послуга працює, це:
▪️дружини, чоловіки та діти;
▪️сестри, брати та племінники;
▪️бабусі, дідусі та онуки;
▪️тітки, дядьки та кузени.

Звертатися потрібно до служби підтримки. Терміни перевірки документів не вказуються.

Переказ обов’язково має проводитися у валюті картки, інакше гроші надійдуть на гривневий рахунок отримувача. Тобто не можна перевести євро на доларову картку та навпаки.

Монобанк
Останні новини
Моно спростив валютні перекази родичам

Моно спростив валютні перекази родичам
Моно оновився: тепер валютні перекази родичам стали простіше, — про читать далее
28-06, 06:53
Власник Amazon орендував Венецію на 3 дні за $55 млн

Власник Amazon орендував Венецію на 3 дні за $55 млн
Мільярдер Джефф Безос святкує весілля з телеведучою Лорен Санчес. ▪️ читать далее
28-06, 06:52
Оголена Б’янка Ченсорі знов потішила папараці

Оголена Б’янка Ченсорі знов потішила папараці
Кан’є Вест знову випхав під обʼєктиви папараці голу дружину. Б’янка читать далее
25-06, 10:06
Банківська таємниця в Україні припиняє бути таємницею

Банківська таємниця в Україні припиняє бути таємницею
Уряд вніс до Верховної Ради євроінтеграційний законопроєкт про приєднання до читать далее
25-06, 10:04
Штрафів від ТЦК побільшало на понад 11 тисяч за три місяці: регіони-лідери

Штрафів від ТЦК побільшало на понад 11 тисяч за три місяці: регіони-лідери
Щомісяця відкривалося, в середньому, по 4,7 тисячі нових проваджень. Особливим читать далее
25-06, 10:03
Чи можна вижити після ядерного удару?

Чи можна вижити після ядерного удару?
На фоні ескалації на Близькому Сході та риторики навколо Ірану читать далее
16-06, 09:45
Ізраїль атакував Іран

Ізраїль атакував Іран
Армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. В Ізраїлі оголосили читать далее
13-06, 08:35
Світовий банк оновив критерії крайньої бідності

Світовий банк оновив критерії крайньої бідності
Світовий банк оновив критерії крайньої бідності: тепер її межа — читать далее
13-06, 08:31
В Україні різко зросли тарифи на комуналку: які позиції у платіжках найдорожчі

В Україні різко зросли тарифи на комуналку: які позиції у платіжках найдорожчі
Згідно з даними Держстату, у середньому комуналка з травня 2024-го читать далее
13-06, 08:29
Юридична броня: скільки коштує залишитись у тилу?

Юридична броня: скільки коштує залишитись у тилу?
Тема платного бронювання від мобілізації в Україні дуже чутлива, але читать далее
13-06, 08:27
Порядок сплати штрафів за порушення мобілізації буде оновлено

Порядок сплати штрафів за порушення мобілізації буде оновлено
Порядок сплати штрафів за порушення мобілізаційного законодавства змінять. У Верховній читать далее
13-06, 08:25
ПриватБанк заблокував рахунок киянина за переказ з Binance: суд став на бік клієнта

ПриватБанк заблокував рахунок киянина за переказ з Binance: суд став на бік клієнта
ПриватБанк заблокував рахунок жителя Києва після отримання 19 000 грн читать далее
05-06, 01:24
Правила поведінки ТЦК: основні пункти

Правила поведінки ТЦК: основні пункти
Правила поведінки для ТЦК під час мобілізації: розробили посібник на читать далее
03-06, 06:56
Які документи можуть вимагати на блок-постах: суд дав роз’яснення

Які документи можуть вимагати на блок-постах: суд дав роз’яснення
Жодного військового документа або "Резерв+": тепер на блок-постах можуть перевіряти читать далее
03-06, 03:02
Спад промвиробництва в Україні прикорився

Спад промвиробництва в Україні прикорився
Спад у промисловому виробництві в Україні за перший квартал прискорився читать далее
03-06, 03:00
НАТО готується до агресії з боку РФ

НАТО готується до агресії з боку РФ
Країни-члени НАТО повинні бути готовими до ймовірної агресії з боку РФ вже в найближчі чотири читать далее
03-06, 02:58
Українка Марія Мельниченко увійшла в ТОП-8 Міс Світу-2025

Українка Марія Мельниченко увійшла в ТОП-8 Міс Світу-2025
На "Міс Світу-2025" перемогла представниця Таїланду, українка увійшла до топ-8 читать далее
03-06, 02:55
Булінг в українських школах набирає обертів

Булінг в українських школах набирає обертів
130 випадків булінгу було зафіксовано в Україні за перші 4 читать далее
30-05, 10:19
Курс долара зросте до майже 46 грн

Курс долара зросте до майже 46 грн
За три роки курс долара зросте до 45,6 грн/$, — читать далее
28-05, 11:50
Коли завершиться війна в Україні? Зеленський дав відповідь

Коли завершиться війна в Україні? Зеленський дав відповідь
Кінець війни, сподіваюсь, буде вже в червні 2026-го. Про це читать далее
28-05, 11:02
Теги
ВРУ Дональд Трамп НБУ ТЦК авто війна в Україні гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал криптовалюта курс валют кіно мобілізація податки спорт фільм штраф