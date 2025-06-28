Моно спростив валютні перекази родичам

Моно оновився: тепер валютні перекази родичам стали простіше, — про це Monobank повідомив клієнтам у своєму додатку.

Якщо отримувач — ваш родич, валюту можна переказувати офіційно.

“Можна переказувати долари або євро своїм близьким родичам на картку Monobank, якщо надішлете нам фото документів про спорідненість”, – йдеться в повідомленні.

Там же вказаний перелік родичів, для яких така послуга працює, це:

▪️дружини, чоловіки та діти;

▪️сестри, брати та племінники;

▪️бабусі, дідусі та онуки;

▪️тітки, дядьки та кузени.

Звертатися потрібно до служби підтримки. Терміни перевірки документів не вказуються.

Переказ обов’язково має проводитися у валюті картки, інакше гроші надійдуть на гривневий рахунок отримувача. Тобто не можна перевести євро на доларову картку та навпаки.