МОН посилить контроль за студентами 25+ і відстрочками

Міністерство освіти і науки планує посилити контроль за навчанням студентів віком від 25 років та пов’язаними з навчанням відстрочками від мобілізації. Про це заявив міністр освіти і науки, пояснивши необхідність таких перевірок випадками, коли люди формально мають статус студента, але фактично не навчаються.

За словами міністра, університети не повинні використовуватися як механізм для уникнення мобілізації. У МОН планують звертати увагу на студентів, які після досягнення 25-річного віку продовжують навчання або вступають до закладів вищої освіти, але фактична участь у освітньому процесі викликає питання.

Окремо міністр наголосив на необхідності пов’язувати право на відстрочку з реальним навчанням. Йдеться про ситуації, коли людина числиться в університеті, однак не відвідує заняття, не виконує навчальні вимоги або іншим чином фактично не бере участі в освітньому процесі.

У МОН мають намір посилити перевірки, щоб виявляти такі випадки. Мета контролю полягає у тому, щоб статус здобувача освіти відповідав фактичному навчанню, а відстрочка від мобілізації на цій підставі не використовувалася лише формально.

Підвищена увага до студентів старшого віку пов’язана з особливостями української системи освіти та мобілізаційного законодавства. Після початку повномасштабної війни вступ до закладів освіти став одним із питань, які розглядаються державою у контексті права окремих категорій військовозобов’язаних на відстрочку.

Перевірки можуть стосуватися не лише факту зарахування до університету, а й дотримання студентом умов навчання. Таким чином, самого запису про перебування в закладі освіти може бути недостатньо, якщо буде встановлено, що людина фактично не здобуває освіту.

Питання відстрочки для студентів регулюється законодавством про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Право на неї залежить від належності людини до визначеної законом категорії, а підтвердження відповідних підстав здійснюється через передбачені державою процедури.

Посилення контролю також може вплинути на роботу університетів. Заклади вищої освіти мають забезпечувати достовірність інформації про зарахування, навчання та статус здобувачів освіти, оскільки ці дані використовуються для визначення наявності підстав для відстрочки.

Водночас конкретний механізм нових перевірок, їхні строки та перелік критеріїв, за якими визначатимуть фактичне навчання студентів віком від 25 років, потребують окремого врегулювання. Також залишається питання, яким чином відбуватиметься перевірка тих студентів, які мають законні підстави для навчання у старшому віці та належним чином виконують освітні вимоги.