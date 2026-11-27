Взимку 2026–2027 років ціни на продукти в Україні можуть зрости в середньому на 10–15%. Найбільше подорожчання прогнозують для молочної продукції та тепличних овочів: окремі категорії молочних товарів можуть додати у вартості до 25%, а огірки й помідори — ще 10–15%. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пояснюючи прогноз наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі, витратами на резервне живлення та ускладненням логістики.

За оцінкою Марчука, хліб узимку може подорожчати ще приблизно на 5%. На овочі борщового набору — картоплю, моркву, буряк, капусту та цибулю — також впливатимуть витрати на зберігання. У найближчий період їхня вартість може зрости на 5–7%. Найбільш відчутним сезонне подорожчання буде для тепличної продукції, оскільки її вирощування потребує постійного освітлення та підтримання температури.

Молочна продукція опинилася серед найбільш вразливих категорій через залежність виробництва від безперебійного електропостачання. На фермах електроенергія потрібна для роботи доїльного обладнання, вентиляції та охолодження молока. Порушення температурного режиму може вплинути на якість сировини, тому підприємства змушені забезпечувати резервне живлення навіть під час тривалих відключень.

Перехід на генератори збільшує витрати на пальне, а додаткові кошти потрібні також переробним підприємствам, холодильним складам і транспортним компаніям. За оцінками, які Марчук наводив у коментарях для медіа, використання альтернативного живлення здатне підвищувати собівартість молочної продукції більш ніж на 20%. Водночас прогноз щодо роздрібних цін не означає, що всі товари цієї групи обов’язково подорожчають на однаковий відсоток.

Тепличні огірки й помідори залежать від енерговитрат ще на етапі вирощування. У холодний сезон виробникам необхідно обігрівати приміщення, забезпечувати рослини світлом і підтримувати відповідний мікроклімат. На відміну від овочів відкритого ґрунту, тепличну продукцію не можна просто закласти на тривале зберігання до весни: її потрібно вирощувати протягом усього сезону. Тому збільшення вартості електроенергії та пального безпосередньо впливає на собівартість.

Додатковий тиск на ціни створює логістика. Удари по інфраструктурі та перебої з електропостачанням ускладнюють роботу виробників, переробників і постачальників. Підприємствам доводиться витрачати більше на доставку, зберігання та підтримання необхідних умов для продукції, яка швидко псується. Ці витрати поступово включаються у відпускні ціни, а згодом можуть позначитися на вартості товарів у магазинах.

Водночас наведені відсотки є прогнозом представника галузевої організації, а не затвердженим державним прогнозом цін. Реальне подорожчання залежатиме від тривалості відключень електроенергії, вартості пального, сезонної пропозиції та платоспроможності покупців. Обмежений попит може стримувати виробників від швидкого перенесення всіх додаткових витрат на споживачів. Тому зміни цін можуть відбуватися поступово, а не одночасно для всіх товарів.

Денис Марчук обіймає посаду заступника голови Всеукраїнської аграрної ради — галузевого об’єднання, яке представляє інтереси аграрних виробників і бере участь в обговоренні державної аграрної політики. Зимове зростання витрат для харчового сектору пов’язане не лише з воєнними ризиками: традиційно в холодний період дорожчають опалення теплиць, зберігання врожаю та енергоємне виробництво. Нинішня ситуація посилюється необхідністю використовувати автономні джерела живлення. Саме те, наскільки стабільною буде робота енергосистеми протягом зими, стане одним із чинників, що визначатимуть остаточні ціни на продукти.