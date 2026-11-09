Молдова запустила ЛЕП в обхід Придністров’я: що зміниться
2026-09-11    129

Молдова запустила ЛЕП в обхід Придністров’я: що зміниться

Молдова 8 листопада 2026 року ввела під напругу нову високовольтну лінію електропередачі «Вулканешти–Кишинів», яка дозволить постачати електроенергію з Румунії до центральної частини країни в обхід енергетичного вузла Кучурганської електростанції в невизнаному Придністров’ї. На церемонії запуску були присутні президентка Молдови Мая Санду, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос і представники Світового банку. Санду заявила, що нова інфраструктура посилить енергетичну незалежність республіки та зменшить можливості зовнішнього тиску через постачання електроенергії. За її словами, тепер Молдову буде складніше шантажувати загрозами відключення світла й опалення. Влада країни також готує будівництво ще двох ліній електропередачі, які з’єднають молдовську енергосистему з Румунією та європейським ринком.

Нова повітряна лінія напругою 400 кВ має протяжність приблизно 157–158 км. Вона з’єднує підстанцію «Вулканешти» на півдні країни з підстанцією «Кишинів» у центральній частині Молдови. Одночасно в межах проєкту модернізували обидві підстанції. Пропускна спроможність лінії становить до 630 МВА, що дозволяє передавати обсяги електроенергії, еквівалентні понад половині споживання країни в періоди пікового попиту.

Ключова особливість проєкту полягає в тому, що електроенергія з румунського напрямку зможе надходити до центральної частини Молдови без проходження через Кучурганський енергетичний вузол. Раніше ця інфраструктура мала стратегічне значення для енергопостачання країни, оскільки Молдовська державна районна електростанція розташована на території Придністров’я. Нова ЛЕП створює альтернативний маршрут, завдяки якому можливі перебої або політичні конфлікти навколо придністровського регіону матимуть менший вплив на постачання електроенергії до Кишинева.

Під час церемонії відкриття Мая Санду наголосила, що енергетична залежність протягом багатьох років використовувалася як інструмент політичного впливу на Молдову. «Ніхто більше не зможе нас шантажувати, вимикати світло й перекривати тепло. Щоразу, коли Молдова наважувалася обрати щось інше, ніж хотіла Москва, нам погрожували залишити нас без світла й тепла», — заявила президентка.

Вона також нагадала, що потребу в прямому енергетичному сполученні з Румунією обговорювали понад десять років. Перші кроки для реалізації проєкту розпочалися 2013 року, а фінансову угоду зі Світовим банком на 61 млн євро уряд затвердив у вересні 2019 року. Спочатку завершити будівництво планували до серпня 2024 року, однак терміни довелося перенести. Серед причин затримок Санду назвала наслідки російської війни проти України, які вплинули на постачання обладнання та реалізацію робіт.

Фізичне будівництво лінії завершили в листопаді 2025 року. Після цього тривали технічні випробування, перевірки безпеки та процедури приймання інфраструктури. Підстанцію «Вулканешти» підготували до роботи в червні 2026 року, а випробування обладнання на підстанції «Кишинів» розпочали за кілька тижнів до офіційного запуску.

Молдова вже готує наступні етапи енергетичної інтеграції з Європейським Союзом. Одним із них стане лінія «Бельці–Сучава», орієнтовна вартість якої становить 77 млн євро. Проєкт фінансують Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк і Євросоюз, який надає грант у розмірі 15 млн євро.

Другий проєкт — лінія «Страшени–Гутінаш», будівництво якої планують за фінансової підтримки США. За словами Санду, обидва сполучення мають посилити зв’язок молдовської енергосистеми з Румунією та європейським енергетичним ринком. Паралельно Кишинів працює над розвитком електричних з’єднань з Україною, розширенням внутрішньої генерації з відновлюваних джерел і модернізацією мереж.

Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту назвав нову лінію важливим елементом національної та регіональної енергетичної безпеки. За його словами, вона не лише збільшує можливості передавання електроенергії, а й розширює доступ країни до європейського ринку. Єврокомісарка Марта Кос також наголосила, що проєкт створює кращі умови для інтеграції Молдови до європейської енергетичної системи.

Водночас запуск нової ЛЕП не означає автоматичного припинення закупівель електроенергії з усіх інших напрямків або повного усунення енергетичних ризиків. Реальний ефект залежатиме від доступності електроенергії на румунському та європейському ринках, пропускної спроможності міждержавних з’єднань і можливостей внутрішньої мережі Молдови. Наступні дві лінії мають забезпечити додаткове резервування маршрутів і зменшити залежність від окремих енергетичних вузлів.

Молдовська ГРЕС у Кучургані протягом тривалого часу була одним із ключових джерел електроенергії для правобережної Молдови. Після енергетичної кризи 2022 року, спричиненої скороченням російських газових поставок, Кишинів прискорив переорієнтацію на закупівлі електроенергії з Румунії та розвиток власної генерації. Нова лінія є частиною довгострокової стратегії, мета якої — зробити постачання електроенергії менш залежним від політичної ситуації в Придністров’ї та рішень Москви.

Мая Санду, Молдова, Приднестровье, Румыния
Останні новини
Молдова запустила ЛЕП в обхід Придністров’я: що зміниться

Молдова запустила ЛЕП в обхід Придністров’я: що зміниться
Молдова 8 листопада 2026 року ввела під напругу нову високовольтну читать далее
09-11, 11:41
Вєрка Сердючка (Андрій Данилко): біографія та цікаві факти про співака

Вєрка Сердючка (Андрій Данилко): біографія та цікаві факти про співака
Вєрка Сердючка — сценічний образ українського артиста Андрія Данилка, який читать далее
09-11, 11:39
Трамп підтвердив зустріч із Путіним і Сі Цзіньпіном під час саміту АТЕС

Трамп підтвердив зустріч із Путіним і Сі Цзіньпіном під час саміту АТЕС
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з російським читать далее
09-11, 09:42
Акції Nvidia впали після початку розслідування щодо Дженсена Хуанга

Акції Nvidia впали після початку розслідування щодо Дженсена Хуанга
Акції американської технологічної компанії Nvidia подешевшали на позабіржових торгах 9 читать далее
09-11, 09:34
Кушнер хоче використати Раду Росія — НАТО для нової безпеки Європи

Кушнер хоче використати Раду Росія — НАТО для нової безпеки Європи
Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, запропонував європейським політикам читать далее
08-11, 14:09
У Франції тривають протести проти подорожчання життя

У Франції тривають протести проти подорожчання життя
У Франції 7 листопада відбулися нові масові акції протесту проти читать далее
08-11, 10:24
Нетаньяху втратив більшість: опозиція отримала шанс сформувати уряд Ізраїлю

Нетаньяху втратив більшість: опозиція отримала шанс сформувати уряд Ізраїлю
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог 8 листопада доручить лідеру опозиційної партії читать далее
08-11, 10:21
«Стули пельку і йди воювати»: Чісора накинувся на Усика

«Стули пельку і йди воювати»: Чісора накинувся на Усика
Британський боксер Дерек Чісора різко розкритикував Олександра Усика через намір читать далее
08-11, 10:19
Стрілянина в центрі Кракова: п’ятеро загиблих

Стрілянина в центрі Кракова: п’ятеро загиблих
У центрі Кракова 7 листопада сталася стрілянина: невідомий відкрив вогонь читать далее
07-11, 17:27
Ронні Чирінос погрожував убити Трампа: його затримано

Ронні Чирінос погрожував убити Трампа: його затримано
У Вашингтоні ввечері 5 листопада агенти Секретної служби США затримали читать далее
07-11, 17:20
Weekly Digest of Events in Ukraine (November 1–7, 2026): key developments

Weekly Digest of Events in Ukraine (November 1–7, 2026): key developments
The first week of November in Ukraine was marked by читать далее
07-11, 16:28
РФ розгортає аналог Starlink для наведення безпілотників на Україну

РФ розгортає аналог Starlink для наведення безпілотників на Україну
Росія почала використовувати власну супутникову систему «Рассвет» для управління безпілотниками читать далее
07-11, 09:52
Трамп заявив, що Україна та Росія вперше прагнуть домовитися

Трамп заявив, що Україна та Росія вперше прагнуть домовитися
Президент США Дональд Трамп заявив, що 6 листопада провів телефонні читать далее
07-11, 09:38
ЄС не готовий обговорювати з Москвою нову архітектуру безпеки

ЄС не готовий обговорювати з Москвою нову архітектуру безпеки
Європейські країни побоюються, що адміністрація президента США Дональда Трампа може читать далее
07-11, 09:36
Жан-Клод Ван Дамм повертається до бойовиків із фільмом «Катана»

Жан-Клод Ван Дамм повертається до бойовиків із фільмом «Катана»
Бельгійський актор Жан-Клод Ван Дамм зіграє головну роль у новому читать далее
06-11, 14:18
Зеленський розкритикував Київводоканал через перебої з водою

Зеленський розкритикував Київводоканал через перебої з водою
Президент Володимир Зеленський допустив зміну керівництва комунального підприємства «Київводоканал» через читать далее
06-11, 14:14
У Київтеплоенерго обшуки: під загрозою документи енергопроєктів

У Київтеплоенерго обшуки: під загрозою документи енергопроєктів
Правоохоронці 6 листопада провели обшуки в службових кабінетах і помешканнях читать далее
06-11, 14:10
В Києві вже вкотре протестують через відключення світла: дорогу перекрили на Виноградарі

В Києві вже вкотре протестують через відключення світла: дорогу перекрили на Виноградарі
Мешканці житлового масиву Виноградар у Києві 6 листопада знову перекрили читать далее
06-11, 10:56
Зеленський допустив онлайн-вибори, але назвав головну перешкоду

Зеленський допустив онлайн-вибори, але назвав головну перешкоду
Президент України Володимир Зеленський допустив можливість проведення виборів в Україні читать далее
06-11, 09:58
У Конгресі США встановлять історичний рекорд представництва ЛГБТ

У Конгресі США встановлять історичний рекорд представництва ЛГБТ
У новому складі Конгресу США, який розпочне роботу в січні читать далее
06-11, 09:54
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар