Молдова запустила ЛЕП в обхід Придністров’я: що зміниться

Молдова 8 листопада 2026 року ввела під напругу нову високовольтну лінію електропередачі «Вулканешти–Кишинів», яка дозволить постачати електроенергію з Румунії до центральної частини країни в обхід енергетичного вузла Кучурганської електростанції в невизнаному Придністров’ї. На церемонії запуску були присутні президентка Молдови Мая Санду, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос і представники Світового банку. Санду заявила, що нова інфраструктура посилить енергетичну незалежність республіки та зменшить можливості зовнішнього тиску через постачання електроенергії. За її словами, тепер Молдову буде складніше шантажувати загрозами відключення світла й опалення. Влада країни також готує будівництво ще двох ліній електропередачі, які з’єднають молдовську енергосистему з Румунією та європейським ринком.

Нова повітряна лінія напругою 400 кВ має протяжність приблизно 157–158 км. Вона з’єднує підстанцію «Вулканешти» на півдні країни з підстанцією «Кишинів» у центральній частині Молдови. Одночасно в межах проєкту модернізували обидві підстанції. Пропускна спроможність лінії становить до 630 МВА, що дозволяє передавати обсяги електроенергії, еквівалентні понад половині споживання країни в періоди пікового попиту.

Ключова особливість проєкту полягає в тому, що електроенергія з румунського напрямку зможе надходити до центральної частини Молдови без проходження через Кучурганський енергетичний вузол. Раніше ця інфраструктура мала стратегічне значення для енергопостачання країни, оскільки Молдовська державна районна електростанція розташована на території Придністров’я. Нова ЛЕП створює альтернативний маршрут, завдяки якому можливі перебої або політичні конфлікти навколо придністровського регіону матимуть менший вплив на постачання електроенергії до Кишинева.

Під час церемонії відкриття Мая Санду наголосила, що енергетична залежність протягом багатьох років використовувалася як інструмент політичного впливу на Молдову. «Ніхто більше не зможе нас шантажувати, вимикати світло й перекривати тепло. Щоразу, коли Молдова наважувалася обрати щось інше, ніж хотіла Москва, нам погрожували залишити нас без світла й тепла», — заявила президентка.

Вона також нагадала, що потребу в прямому енергетичному сполученні з Румунією обговорювали понад десять років. Перші кроки для реалізації проєкту розпочалися 2013 року, а фінансову угоду зі Світовим банком на 61 млн євро уряд затвердив у вересні 2019 року. Спочатку завершити будівництво планували до серпня 2024 року, однак терміни довелося перенести. Серед причин затримок Санду назвала наслідки російської війни проти України, які вплинули на постачання обладнання та реалізацію робіт.

Фізичне будівництво лінії завершили в листопаді 2025 року. Після цього тривали технічні випробування, перевірки безпеки та процедури приймання інфраструктури. Підстанцію «Вулканешти» підготували до роботи в червні 2026 року, а випробування обладнання на підстанції «Кишинів» розпочали за кілька тижнів до офіційного запуску.

Молдова вже готує наступні етапи енергетичної інтеграції з Європейським Союзом. Одним із них стане лінія «Бельці–Сучава», орієнтовна вартість якої становить 77 млн євро. Проєкт фінансують Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк і Євросоюз, який надає грант у розмірі 15 млн євро.

Другий проєкт — лінія «Страшени–Гутінаш», будівництво якої планують за фінансової підтримки США. За словами Санду, обидва сполучення мають посилити зв’язок молдовської енергосистеми з Румунією та європейським енергетичним ринком. Паралельно Кишинів працює над розвитком електричних з’єднань з Україною, розширенням внутрішньої генерації з відновлюваних джерел і модернізацією мереж.

Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту назвав нову лінію важливим елементом національної та регіональної енергетичної безпеки. За його словами, вона не лише збільшує можливості передавання електроенергії, а й розширює доступ країни до європейського ринку. Єврокомісарка Марта Кос також наголосила, що проєкт створює кращі умови для інтеграції Молдови до європейської енергетичної системи.

Водночас запуск нової ЛЕП не означає автоматичного припинення закупівель електроенергії з усіх інших напрямків або повного усунення енергетичних ризиків. Реальний ефект залежатиме від доступності електроенергії на румунському та європейському ринках, пропускної спроможності міждержавних з’єднань і можливостей внутрішньої мережі Молдови. Наступні дві лінії мають забезпечити додаткове резервування маршрутів і зменшити залежність від окремих енергетичних вузлів.

Молдовська ГРЕС у Кучургані протягом тривалого часу була одним із ключових джерел електроенергії для правобережної Молдови. Після енергетичної кризи 2022 року, спричиненої скороченням російських газових поставок, Кишинів прискорив переорієнтацію на закупівлі електроенергії з Румунії та розвиток власної генерації. Нова лінія є частиною довгострокової стратегії, мета якої — зробити постачання електроенергії менш залежним від політичної ситуації в Придністров’ї та рішень Москви.