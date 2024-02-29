Молдова денонсувала 3 угоди з СНД

Парламент Молдови денонсував ще три угоди, укладені в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД). Як передає Moldpres, молдовські депутати у четвер проголосували у другому читанні за три законопроєкти, які це передбачають.

Йдеться про Угоду про принципи забезпечення Збройних сил держав-учасниць Співдружності озброєнням, технікою, матеріальними засобами, організацією виробничої діяльності ремонтних підприємств, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, підписану в Мінську 14 лютого 1992 року.

Ще одним денонсованим документом є Угода про групи військових спостерігачів та колективні сили з підтримання миру у СНД, підписана в Києві 20 березня 1992 року, та Протокол про тимчасовий порядок формування та залучення груп військових спостерігачів та колективних сил щодо підтримання миру в міждержавних конфліктах та в державах-учасницях СНД, підписаної Молдовою 4 серпня 1992 року.

Третій денонсований документ – Угода про співпрацю з метою надання технічної та матеріальної допомоги компетентним органам у сфері боротьби з тероризмом та іншими насильницькими проявами екстремізму.