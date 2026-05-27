Могилевська різко відповіла на чутки про «Оземпік» і пластику
2026-27-05    419

Могилевська різко відповіла на чутки про «Оземпік» і пластику

Українська співачка Наталія Могилевська емоційно відреагувала на хвилю коментарів щодо свого схуднення та ймовірних пластичних операцій. Артистка опублікувала відео в Instagram, у якому фактично спростувала чутки про використання препарату «Оземпік».

Останні місяці в соцмережах активно обговорюють помітне схуднення співачки. Частина користувачів припускала, що Могилевська могла використовувати популярний препарат для зниження ваги, який останнім часом часто згадують у контексті шоу-бізнесу та знаменитостей.

Могилевська відреагувала на закиди

У своєму відео артистка з гумором відреагувала на фразу про те, що вона нібито «схудла на Оземпіку». Під час ролика на екрані з’явився напис із відповідним коментарем, після чого співачка жестом і словами дала зрозуміти, що не погоджується з такими твердженнями.

Раніше Могилевська вже заявляла, що худнула без спеціальних препаратів для зниження ваги. За словами співачки, основою її трансформації стали тренування, зміна режиму та харчування.

Артистка також розповідала, що змогла скинути близько 25 кілограмів. В одному з інтерв’ю вона зазначала, що тренується із серйозними силовими навантаженнями та дотримується дисципліни.

Чутки про пластику з’являються не вперше

Окрім теми схуднення, Могилевська регулярно стикається із закидами щодо можливих пластичних операцій. У мережі неодноразово обговорювали зміни у зовнішності артистки, зокрема форму носа та контури обличчя.

Втім сама співачка раніше заперечувала, що робила пластику носа. Вона заявляла, що її зовнішність є природною, а форму носа навіть називала своєю «фішкою».

Також Могилевська раніше говорила, що їй вдавалося підтримувати зовнішність без пластичних операцій, хоча вона визнавала, що сучасна косметологія та естетична медицина активно розвиваються.

Чому тема «Оземпіку» стала настільки популярною

Препарат «Оземпік» останні роки активно обговорюють у світовому шоу-бізнесі через використання для схуднення. Хоча препарат створювався для лікування діабету, його популярність серед знаменитостей викликала великий суспільний резонанс.

На цьому фоні будь-які різкі зміни ваги у відомих людей часто провокують хвилю припущень у соцмережах. Саме тому схуднення Могилевської також стало предметом активних дискусій серед користувачів.

Могилевська продовжує активно працювати

Попри хвилю обговорень навколо зовнішності, Наталія Могилевська продовжує концертну діяльність, активно веде соцмережі та бере участь у телевізійних проєктах.

Співачка залишається однією з найвідоміших артисток українського шоу-бізнесу та регулярно потрапляє у центр уваги через особисте життя, творчість і зміни іміджу.

Могилевська Instagram, Могилевська Оземпік, Могилевська пластика, Могилевська схуднення, Наталія Могилевська, Наталія Могилевська фото, новини шоу-бізнесу, Оземпік знаменитості, пластика Могилевської, український шоу-бізнес
Останні новини
29 травня: яке сьогодні церковне та державне свято в Україні

29 травня: яке сьогодні церковне та державне свято в Україні
29 травня в Україні поєднує церковні, народні та міжнародні пам’ятні читать далее
28-05, 23:40
Експодруга Ані Лорак назвала причину її проросійської позиції

Експодруга Ані Лорак назвала причину її проросійської позиції
Колишня подруга співачки Ані Лорак, яка після початку повномасштабного вторгнення читать далее
28-05, 18:35
Зелені свята: скільки днів після Трійці не можна працювати на городі

Зелені свята: скільки днів після Трійці не можна працювати на городі
Зелені свята належать до найважливіших християнських свят в Україні та читать далее
28-05, 18:31
Шойгу пригрозив новими ударами по Києву: що відомо

Шойгу пригрозив новими ударами по Києву: що відомо
Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія може читать далее
28-05, 18:17
Критики назвали «Павук-Нуар» із Ніколасом Кейджем серіалом року

Критики назвали «Павук-Нуар» із Ніколасом Кейджем серіалом року
Новий серіал «Павук-Нуар» (Spider-Noir) із Ніколасом Кейджем у головній ролі читать далее
28-05, 18:13
Гороскоп на 29 травня 2026: день стратегічних рішень і прихованих зсувів

Гороскоп на 29 травня 2026: день стратегічних рішень і прихованих зсувів
29 травня 2026 року формується як день помірної, але структурної читать далее
28-05, 16:06
Марта Костюк вперше за 5 років вийшла у третє коло РГ

Марта Костюк вперше за 5 років вийшла у третє коло РГ
Українська тенісистка Марта Костюк здобула вольову перемогу у другому колі читать далее
27-05, 23:36
У Дорофєєвої знову проблеми зі здоров’ям: що сталося

У Дорофєєвої знову проблеми зі здоров’ям: що сталося
Українська співачка Надя Дорофєєва повідомила про нові проблеми зі здоров’ям. читать далее
27-05, 23:32
Барських і Бадоєв різко відповіли на заяву Холоденко

Барських і Бадоєв різко відповіли на заяву Холоденко
Українська психологиня Наталія Холоденко опинилася в центрі нового скандалу після читать далее
27-05, 23:30
Могилевська різко відповіла на чутки про «Оземпік» і пластику

Могилевська різко відповіла на чутки про «Оземпік» і пластику
Українська співачка Наталія Могилевська емоційно відреагувала на хвилю коментарів щодо читать далее
27-05, 23:28
Дмитро Кулеба одружився зі Світланою Павелецькою

Дмитро Кулеба одружився зі Світланою Павелецькою
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба одружився зі Світланою читать далее
27-05, 22:25
Відома TikTok-блогерка Vikunciy загинула у ДТП на трасі Київ — Одеса

Відома TikTok-блогерка Vikunciy загинула у ДТП на трасі Київ — Одеса
Відома українська TikTok-блогерка Vikunciy загинула у смертельній дорожньо-транспортній пригоді на читать далее
27-05, 22:21
Як вирощувати ківі в Україні: від цвітіння до врожаю

Як вирощувати ківі в Україні: від цвітіння до врожаю
Ще десять років тому вирощування ківі в Україні здавалося екзотикою, читать далее
27-05, 21:24
Банки можуть зобов’язати повертати вкрадені з карток гроші

Банки можуть зобов’язати повертати вкрадені з карток гроші
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може суттєво змінити правила читать далее
27-05, 20:38
Гороскоп на 28 травня 2026: день рішень і нових можливостей

Гороскоп на 28 травня 2026: день рішень і нових можливостей
28 травня 2026 року проходить під впливом енергії змін, швидких читать далее
27-05, 20:27
Бордоська суміш навесні та восени: коли обробляти сад і город

Бордоська суміш навесні та восени: коли обробляти сад і город
Бордоська суміш залишається одним із найпопулярніших засобів для профілактики грибкових читать далее
27-05, 20:06
Чи можуть заблокувати карту через P2P-перекази: що потрібно знати

Чи можуть заблокувати карту через P2P-перекази: що потрібно знати
Останніми роками українські банки значно посилили контроль за P2P-переказами між читать далее
27-05, 10:36
Мідний купорос чи бордоська суміш: що краще для саду

Мідний купорос чи бордоська суміш: що краще для саду
Мідний купорос і бордоська суміш належать до найвідоміших засобів захисту читать далее
27-05, 10:23
ПриватБанк заблокував рахунок через Binance: що робити та як пройти перевірку

ПриватБанк заблокував рахунок через Binance: що робити та як пройти перевірку
Блокування рахунку ПриватБанком після операцій із Binance — одна з читать далее
27-05, 10:10
Monobank заблокував карту: що робити та як пройти перевірку

Monobank заблокував карту: що робити та як пройти перевірку
Блокування карти monobank — одна з найпоширеніших ситуацій, з якою читать далее
27-05, 09:54
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта кіно мобілізація перевірка банком походження коштів підозрілі операції спорт фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції