Могилевська різко відповіла на чутки про «Оземпік» і пластику

Українська співачка Наталія Могилевська емоційно відреагувала на хвилю коментарів щодо свого схуднення та ймовірних пластичних операцій. Артистка опублікувала відео в Instagram, у якому фактично спростувала чутки про використання препарату «Оземпік».

Останні місяці в соцмережах активно обговорюють помітне схуднення співачки. Частина користувачів припускала, що Могилевська могла використовувати популярний препарат для зниження ваги, який останнім часом часто згадують у контексті шоу-бізнесу та знаменитостей.

Могилевська відреагувала на закиди

У своєму відео артистка з гумором відреагувала на фразу про те, що вона нібито «схудла на Оземпіку». Під час ролика на екрані з’явився напис із відповідним коментарем, після чого співачка жестом і словами дала зрозуміти, що не погоджується з такими твердженнями.

Раніше Могилевська вже заявляла, що худнула без спеціальних препаратів для зниження ваги. За словами співачки, основою її трансформації стали тренування, зміна режиму та харчування.

Артистка також розповідала, що змогла скинути близько 25 кілограмів. В одному з інтерв’ю вона зазначала, що тренується із серйозними силовими навантаженнями та дотримується дисципліни.

Чутки про пластику з’являються не вперше

Окрім теми схуднення, Могилевська регулярно стикається із закидами щодо можливих пластичних операцій. У мережі неодноразово обговорювали зміни у зовнішності артистки, зокрема форму носа та контури обличчя.

Втім сама співачка раніше заперечувала, що робила пластику носа. Вона заявляла, що її зовнішність є природною, а форму носа навіть називала своєю «фішкою».

Також Могилевська раніше говорила, що їй вдавалося підтримувати зовнішність без пластичних операцій, хоча вона визнавала, що сучасна косметологія та естетична медицина активно розвиваються.

Чому тема «Оземпіку» стала настільки популярною

Препарат «Оземпік» останні роки активно обговорюють у світовому шоу-бізнесі через використання для схуднення. Хоча препарат створювався для лікування діабету, його популярність серед знаменитостей викликала великий суспільний резонанс.

На цьому фоні будь-які різкі зміни ваги у відомих людей часто провокують хвилю припущень у соцмережах. Саме тому схуднення Могилевської також стало предметом активних дискусій серед користувачів.

Могилевська продовжує активно працювати

Попри хвилю обговорень навколо зовнішності, Наталія Могилевська продовжує концертну діяльність, активно веде соцмережі та бере участь у телевізійних проєктах.

Співачка залишається однією з найвідоміших артисток українського шоу-бізнесу та регулярно потрапляє у центр уваги через особисте життя, творчість і зміни іміджу.