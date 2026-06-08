Мобільний зв’язок у червні 2026: кому доведеться платити більше

Українські мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell у червні продовжують працювати з оновленими тарифними лінійками, через що частині абонентів доведеться платити за зв’язок більше, ніж раніше. Зміни стосуються як нових клієнтів, так і користувачів окремих архівних тарифів. Найбільше коригування вартості відбулося після перегляду тарифної політики на початку року, коли оператори почали поступово адаптувати ціни до зростання витрат на підтримку мереж та енергетичну інфраструктуру.

За даними профільних ресурсів, у червні базові тарифи найбільших операторів залишаються дорожчими порівняно з минулим роком. У Київстарі стартові пакети коштують від 175 гривень на місяць, тоді як окремі пропозиції з великим обсягом інтернету та додатковими сервісами перевищують 400 гривень. Водночас компанія продовжує пропонувати спеціальні умови для окремих категорій абонентів, зокрема людей старшого віку.

Vodafone також оновив низку тарифних планів. Частина архівних пакетів подорожчала на десятки гривень, а деякі популярні пропозиції лінійки Joice та SuperNet отримали нові умови обслуговування. Для окремих тарифів зростання вартості склало від 60 до понад 100 гривень залежно від набору послуг. Представники телеком-ринку пояснюють такі рішення збільшенням операційних витрат та необхідністю підтримувати стабільність мереж в умовах воєнного часу.

У lifecell підхід до перегляду цін виявився дещо іншим. Оператор підвищував вартість окремих пакетів переважно для нових підключень, залишаючи чинні умови для абонентів, які користувалися тарифами раніше. Зокрема, зміни торкнулися тарифів «Максі» та «Мега», де ціни для нових клієнтів зросли до 270–550 гривень залежно від типу номера та пакета послуг. Для абонентів, які підключилися раніше, попередні умови в багатьох випадках були збережені.

Аналітики ринку пов’язують подорожчання мобільного зв’язку насамперед із витратами на енергонезалежність телекомунікаційної інфраструктури. Після масованих атак на енергетичну систему оператори були змушені інвестувати значні кошти в генератори, акумуляторні станції, резервні джерела живлення та модернізацію обладнання. Крім того, на фінансові показники компаній впливають зростання вартості електроенергії, логістики та технічного обслуговування мереж.

Експерти зазначають, що нинішні тарифи залишаються нижчими за середньоєвропейські, однак тенденція до поступового зростання вартості послуг може зберегтися і надалі. Водночас оператори намагаються компенсувати підвищення додатковими гігабайтами мобільного інтернету, розширенням умов роумінгу та впровадженням нових цифрових сервісів для абонентів.

Для користувачів, які прагнуть скоротити витрати на мобільний зв’язок, фахівці рекомендують переглядати актуальність обраного тарифу та оцінювати власні потреби у мобільному інтернеті й дзвінках. Також залишається доступною послуга перенесення номера між операторами без зміни самого номера, що дозволяє перейти на вигідніші умови без втрати контактів.

На тлі конкуренції між Київстаром, Vodafone та lifecell боротьба за абонента залишається одним із ключових факторів ринку. Саме тому оператори паралельно з переглядом тарифів продовжують запускати акційні пропозиції та спеціальні пакети для нових клієнтів, корпоративного сектору та користувачів, які переходять від конкурентів.