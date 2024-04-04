Мобілізація засуджених в Україні: як це відбуватиметься?
2024-04-04    81

Мобілізація засуджених в Україні: як це відбуватиметься?

В законопроекті №11079 від 13 березня 2024 року підняте питання умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду.

Всі ми також чекаємо на розгляд «мобілізаційного» законопроекту №10449, де одним із питань є мобілізація засуджених.

Однак, відповідно до чинного законодавства зміни до Кримінального кодексу мають вноситися окремим законопроектом, а без змін у закон про кримінальну відповідальність мобілізація засуджених є неможливою і незаконною.

ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

1.Засуджений, який виявив бажання проходити військову службу за контрактом, ПОДАЄ ВІДПОВІДНУ ЗАЯВУ до адміністрації установи виконання покарань, яка організовує проходження ним первинного медичного огляду, а також за направленням ТЦК та СП забезпечує проходження засудженим військово-лікарської комісії.

2. Питання щодо можливості представлення засудженого до умовно- дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом розглядається установою виконання покарань за участю представника ТЦК та СП за місцем розташування цієї установи.

3.У разі прийняття позитивного рішення – установа виконання покарань невідкладно надсилає до суду подання для прийняття рішення відповідно до законодавства

4.Засуджені, звільнені умовно-достроково, доставляються Національною гвардією України та передаються до відповідного ТЦК та СП для укладення контракту та відправки до спеціалізованого підрозділу військової частини для проходження військової служби.

Тобто СЛУЖИТИМУТЬ ВИКЛЮЧНО У ВІДПОВІДНИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПІДРОЗДІЛАХ (СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ)

5. Засуджені можуть укладати контракти на посади рядового, сержантського, старшинського, а також офіцерського складу – відповідно до військового звання, за яким перебувають на військовому обліку.

Строк служби – ДО ЗАКІНЧЕННЯ ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ

Соціальні гарантії – щорічна основна відпустка, а також відпустка за сімейними обставинами

КОНТРАКТ таких осіб ПРИПИНЯЮТЬ (розривають) на таких підставах:

  • за станом здоров’я – на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6–12 місяців;
  • у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким покарано позбавленням або обмеженням волі;
  • у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням рішення про демобілізацію.
війна в Україні, закон 10449, закон 11079, засуджені, мобілізація
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