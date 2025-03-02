Мобілізація з приватних дворів, будинків та квартир: що дозволили ТЦК?
2025-02-03    213

Мобілізація з приватних дворів, будинків та квартир: що дозволили ТЦК?

Представники ТЦК мають право вручати повістки за місцем проживання військовозобов’язаних осіб. Однак без вашої згоди вони не можуть заходити у ваше житло чи на приватну територію.

Крім того, під час мобілізації представники ТЦК та працівники поліції можуть перевіряти ваш військово-обліковий документ не тільки вдома. Вони мають право здійснювати такі перевірки за місцем роботи, навчання, у громадських місцях, будівлях та спорудах, на територіях масового скупчення людей, а також на блокпостах.

Жодна особа не має права входити до вашого житла чи іншого володіння без вашої добровільної згоди, за винятком випадків, коли таке проникнення здійснюється на підставі ухвали суду або рішення суду.

війна в Україні, закон про мобілізацію, мобілізація, ТЦК
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