Мобілізація з 25 років: Зеленський підписав закон 10062 та закон 9281

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які зменшують вік мобілізації з 27 до 25 років та запроваджують електронний кабінет військовозобов’язаного. Про це свідчать картка законопроєкту 9281 про внесення змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та картка законопроєкту 10062.

Законопроєкт 9281 ухвалили ще в травні 2023 року, коли парламент з подачі уряду зменшив призовний вік до 25 років – ще й проголосував зміни конституційною більшістю голосів. Це рішення дозволить мобілізувати більше молоді до ЗСУ.

У червні його підписав спікер Руслан Стефанчук і одразу документ передали президенту. Однак Володимир Зеленський кілька місяців не ставив під ним свій підпис.

Журналісти намагалися з’ясувати, чому президент вагається і чи планує підписувати цей закон, однак в Офісі президента не коментували.

Норма про мобілізацію з 25 років включена також до урядового законопроєкту про мобілізацію, поправки до якого перед другим читанням розглядають у парламенті. Проте перспективи ухвалення цього документу поки що туманні.

Законопроєкт 10062 щодо електронного кабінету ухвалили у Раді у січні 2024 року. Згідно з ним, до реєстру військовозобов’язаних “Оберіг” з інших державних реєстрів потраплятиме інформація, яка допоможе мати повнішу картину.

Туди потраплятиме інформація про номери телефону і адреси електронної пошти, відомості про володіння іноземними мовами, відомості про документи, що дають право громадянину України на виїзд за кордон та повертатись, про наявність водійського посвідчення і права на володіння зброєю.

Крім того, в “Оберегу” буде інформація про результати медичного огляду і про участь громадянина в бойових діях. Уся ця інформація буде доступна через електронний кабінет військовозобов’язаного.