Мобілізація з 1 липня: для чоловіків у розшуку ТЦК готують зміни

В Україні з 1 липня можуть посилити роботу щодо військовозобов’язаних чоловіків, які перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про підготовку відповідних механізмів повідомили народні депутати, ознайомлені з намірами посадовців Міністерства оборони. За їхніми словами, держава планує зосередити окрему увагу на громадянах віком від 18 до 60 років, які не виконали вимоги військового обліку або мають статус осіб, оголошених у розшук ТЦК.

За інформацією співрозмовників у парламенті, найближчим часом можуть бути представлені пропозиції, спрямовані на скорочення кількості військовозобов’язаних, які не проходять службу та водночас перебувають у полі зору органів військового обліку. Конкретні алгоритми майбутньої роботи поки не розкриваються. Народні депутати зазначають, що профільні відомства ще не представили офіційний механізм реалізації таких заходів, однак підготовча робота вже триває.

Одним із ключових елементів майбутніх змін може стати використання даних державних реєстрів. За словами парламентарів, опрацьовується підхід, який передбачає аналіз інформації про чоловіків призовного та військовозобов’язаного віку, що міститься у різних державних інформаційних системах. Йдеться про створення більш ефективної моделі взаємодії між реєстрами для актуалізації облікових даних та виявлення громадян, які порушують вимоги законодавства щодо військового обліку. Деталі такого алгоритму наразі не оприлюднюються.

Питання відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства останніми місяцями неодноразово обговорювалося на рівні Верховної Ради. Зокрема, депутати висловлювали ідею застосування до окремих категорій порушників підходів, які вже використовуються щодо осіб із заборгованістю зі сплати аліментів. Така модель передбачає низку обмежень, спрямованих на стимулювання виконання встановлених законом обов’язків.

За словами адвокатки Катерини Аніщенко, щодо боржників за аліментами в Україні можуть застосовуватися обмеження права керування транспортними засобами, користування зброєю та інші санкції. Крім того, інформація про таких громадян вноситься до Єдиного реєстру боржників, а в окремих випадках можливе блокування банківських рахунків до повного виконання фінансових зобов’язань. Водночас жодних рішень про автоматичне поширення аналогічних механізмів на військовозобов’язаних наразі не ухвалено.

Паралельно у Верховній Раді перебуває на стадії ознайомлення законопроєкт №15076, який регулює порядок взаємодії представників ТЦК, поліції та військовозобов’язаних громадян під час перевірки документів і вручення повісток. Документ пропонує встановити додаткові гарантії захисту прав громадян та визначити межі повноважень посадових осіб під час проведення мобілізаційних заходів.

Автор законопроєкту, народний депутат Сергій Гривко, повідомив, що документ поки не розглядався профільним парламентським комітетом. За його словами, зараз триває аналіз підходів до реалізації норм, пов’язаних із військово-обліковими документами. Депутат також заявив, що Міністерство оборони працює над пошуком моделі, яка дозволить поєднати ефективність мобілізаційних процесів із дотриманням прав громадян.

Обговорення нових механізмів відбувається на тлі продовження загальної мобілізації та воєнного стану в Україні. Влада прагне підвищити якість військового обліку та забезпечити актуальність даних про військовозобов’язаних. Остаточні рішення щодо можливих додаткових заходів впливу на осіб, які перебувають у розшуку ТЦК, можуть бути представлені після завершення міжвідомчих консультацій та опрацювання відповідних законодавчих ініціатив.