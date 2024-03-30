Мобілізація у квітні: ТЦК попрохали поліцію доправити десятки тисяч чоловіків

Поліцейські Прикарпаття заявили, що працюють в межах своєї компетенції та в разі виявлення ухилянтів можуть доставити порушників до ТЦК.

“Поліцейські не працюють з системою обліку “Оберіг”. Це система, з якою працюють ТЦК. Якщо громадянин мобілізаційного віку, якому вручили повістку, не з’являється у зазначений в повістці час до ТЦК, працівники ТЦК направляють до поліції відповідне звернення з метою внесення особи в нашу підсистему для подальшого встановлення місця перебування та доставлення до ТЦК та СП”, – розповів речник ГУНП в Івано-Франківській області Андрій Яцків.

Стосовно 90% військовозобов’язаних, про яких йдеться, можно сказати, що навряд чи ТЦК може підтвердити їхнє належне сповіщення. В більшості випадків цим особам нічого не загрожує, але якщо буде доведено, що вони не з’явились за вимогою ТЦК, то їм загрожує штраф 850 грн. Однак, досвід свідчить про те, що в разі звернення людини до суду, майже у 100% суди приймають рішення на користь таких осіб.

Суди звертають увагу на наявність чи відсутність підтвердження вручення повісток, на те, чи не пропущені строки притягнення осіб до відповідальності.

Таким чином, громадянам варто звертати увагу на правильне оформлення відповідних документів, які надходять від ТЦК та СП для уникнення негативних наслідків для себе у вигляді накладення штрафу.