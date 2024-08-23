Мобілізація осіб, що доглядають рідними: є зміни

В Україні змінено порядок мобілізації для осіб, що доглядають рідними.

Внесено наступні зміни:

переглянуто документи, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що здійснюють постійний догляд за рідними;

змінено механізм отримання акту про встановлення постійного догляду, процедуру та строк видачі;

внесено зміни до акту про встановлення факту постійного догляду.

Особи, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною та/або своїм батьком/матір’ю більше НЕ потрібно зазначати інформацію про відсутність працездатних членів сім’ї.

Таку інформацію зазначають лише особи, які здійснюють догляд за хворими батьками дружини.

Особи, які мають батьків з інвалідністю І або ІІ групи, більше НЕ потрібно встановлювати факт догляду.

Таким чином, переглянуто документи, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що утримують або здійснюють постійний догляд за рідними та близькими.