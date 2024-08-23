Мобілізація осіб, що доглядають рідними: є зміни
2024-23-08    167

Мобілізація осіб, що доглядають рідними: є зміни

В Україні змінено порядок мобілізації для осіб, що доглядають рідними.

Внесено наступні зміни:

  • переглянуто документи, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що здійснюють постійний догляд за рідними;
  • змінено механізм отримання акту про встановлення постійного догляду, процедуру та строк видачі;
  • внесено зміни до акту про встановлення факту постійного догляду.

Особи, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною та/або своїм батьком/матір’ю більше НЕ потрібно зазначати інформацію про відсутність працездатних членів сім’ї.

Таку інформацію зазначають лише особи, які здійснюють догляд за хворими батьками дружини.

Особи, які мають батьків з інвалідністю І або ІІ групи, більше НЕ потрібно встановлювати факт догляду.

Таким чином, переглянуто документи, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що утримують або здійснюють постійний догляд за рідними та близькими.

догляд інвалідність II групи, догляд інвалідність І групи, мобілізація
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