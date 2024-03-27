Мобілізація на Івано-Франківщині: 40 тис. людей у розшуку

Майже 40 тис. людей офіційно розшукують за неявку до ТЦК на Івано-Франківщині. Про це сказав заступник начальника обласного ТЦК і СП.

“Всі ці люди офіційно перебувають у розшуку. Тому не треба дивуватися, коли когось з військовозобов’язаних зупинили на вулиці, перевірили по базі “Оберіг” і відразу примусово доставили до ТЦК.

Бо від початку війни тих, хто отримав повістку, не прибув до нас і думає, що його ніхто не буде шукати, дуже багато…

Ми маємо право сповіщати людину будь-яким доступним шляхом будь-де: в громадських закладах, на вулиці, на підприємстві, в транспорті, за адресою проживання. Ці заходи проводяться і будуть проводитися”, – розповів Роман Боднар.