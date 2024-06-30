Мобілізація хлопців до 25 років: кого це може стосуватися?
2024-30-06    421

Мобілізація хлопців до 25 років: кого це може стосуватися?

Є три категорії хлопців до 25 років, які можуть бути мобілізовані:

  • Військовозобов’язані, які не мають 25 років, але проходили військову кафедру, є офіцерами запасу і зараз не навчаються на магістратурі.
  • Військовозобов’язані, які раніше відслужили строкову службу (не враховуючи останню демобілізацію строковиків, яких рік не будуть мобілізовувати).
  • Особи, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час, або обмежено придатних у воєнний час.

«Таким особам потрібно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року. Якщо вони будуть визнані придатними, то можуть бути мобілізовані, якщо немає відстрочки», — сказала ексомбудсменка Людмила Денісова.

мобілізація до 25 років
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