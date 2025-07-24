Мобілізація чоловіків і жінок 60+ років: Рада ухвалила новий закон

Рада ухвалила закон і прописала хто може служити серед чоловіків та жінок 60+. Отже.

Для укладання контракту така особа має бути визнана ВЛК придатною до військової служби та отримати листа-згоди від командира військової частини, з якою буде укладатися контракт.

Для осіб офіцерського складу такий лист-згода додатково має бути погоджений з Генштабом ЗСУ.

Для осіб 60+ контракт укладається з випробувальним терміном строком до шість місяців, а строк дії контракту становить один рік з можливістю пролонгації ще на один рік.