З 28 червня 2026 року між Дніпром та Одесою почне курсувати щоденний швидкісний поїзд «Інтерсіті» №753/754, що стане першим регулярним швидкісним залізничним сполученням між цими містами за весь період незалежності України, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

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У компанії зазначили, що новий маршрут є частиною літнього розширення швидкісного сполучення та спрямований на збільшення кількості рейсів між великими містами з високим пасажиропотоком. Поїзд курсуватиме щоденно, забезпечуючи пряме з’єднання між Придніпров’ям та півднем країни без необхідності пересадок.

Окрім запуску нового напрямку, з 27 червня «Укрзалізниця» вводить додатковий щоденний рейс «Інтерсіті» №765/766 за маршрутом Київ — Одеса. Також підвищується частота курсування поїздів №763/764 Київ — Одеса та №747/748 Київ — Тернопіль, які працюватимуть шість разів на тиждень замість трьох.

У компанії пояснили, що розширення стало можливим завдяки оптимізації використання швидкісного рухомого складу та формуванню нового циклу обігу поїздів у літній період. Йдеться про маршрутну схему Київ — Одеса — Дніпро, яка дозволяє одному складу обслуговувати кілька напрямків із максимальним навантаженням у піковий сезон.

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За даними «Укрзалізниці», така модель експлуатації дає змогу підвищити ефективність використання наявного парку швидкісних електропоїздів та збільшити кількість доступних місць без додаткового введення нових одиниць рухомого складу. Окремо наголошується, що рішення ухвалене з урахуванням зростання попиту на внутрішні перевезення влітку.

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У компанії також повідомили, що продаж квитків на всі нові та розширені рейси вже відкрито, а пасажирам доступне попереднє бронювання на пікові дати літнього сезону. Очікується, що найбільше навантаження припаде на напрямки Київ — Одеса та новий маршрут Дніпро — Одеса.

Запуск прямого швидкісного сполучення між Дніпром та Одесою розглядається як один із найбільш значущих кроків у розвитку внутрішньої залізничної логістики останніх років, оскільки раніше між цими містами не існувало регулярного швидкісного залізничного рейсу, який би забезпечував щоденне пряме сполучення.