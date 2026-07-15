Міша Кацурін — український ресторатор, фудблогер, підприємець, музикант і автор пісень, який став одним із найвідоміших представників сучасної гастрономічної індустрії України. Широку популярність він здобув завдяки мережі тематичних ресторанів «Привіт», а також активній присутності в соціальних мережах і численним гастрономічним проєктам. Його ім’я часто з’являється не лише в бізнес-новинах, а й у світській хроніці через шлюб зі співачкою Надею Дорофєєвою. Після початку повномасштабної війни Кацурін активно долучився до волонтерських ініціатив і підтримки українців. Його кар’єра поєднує ресторанний бізнес, творчість та публічну діяльність.

Біографія

Михайло Андрійович Кацурін народився 20 червня 1988 року в Бердянську Запорізької області. У дитинстві навчався у музичній школі за класом фортепіано та рано почав цікавитися підприємництвом. У 2005 році переїхав до Києва, де вступив до Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Перші роки у столиці Кацурін працював у сфері шоу-бізнесу. Він організовував вечірки у відомих київських клубах, серед яких «44» і «Зелений театр», а згодом став одним із співзасновників клубу Atlas. Цей досвід дав йому знання у сфері організації подій та управління проєктами.

У 2016 році Кацурін зосередився на ресторанному бізнесі. Разом із тодішньою дружиною Дашею Кацуріною він відкрив ресторан «Китайський Привіт», який став початком великої мережі закладів азійської кухні. Згодом з’явилися «В’єтнамський Привіт», «Тайський Привіт», «Японський Привіт» та інші концептуальні ресторани, що стали популярними серед киян і туристів.

Паралельно Кацурін розвивався як музикант і автор пісень. Разом із Юрієм Капланом працював над музичним проєктом «Водичка Пузырьки», а наприкінці 2021 року випустив сольний альбом «Допустим». Також він бере участь у створенні музичних композицій для інших виконавців.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Кацурін запустив волонтерські ініціативи, організував безкоштовне харчування для військових і цивільних, а також створив інформаційний проєкт «Папа, повір», покликаний доносити правдиву інформацію про війну російськомовній аудиторії.

Цікаві факти

Міша Кацурін ще у дитинстві проявляв підприємницькі здібності. В інтерв’ю він розповідав, що перші гроші заробляв ще школярем, займаючись дрібною торгівлею та сезонними підробітками.

Особисте життя ресторатора неодноразово привертало увагу медіа. Після розлучення з дизайнеркою Дарією Кацуріною у 2022 році він почав стосунки зі співачкою Надією Дорофєєвою. У 2023 році пара офіційно одружилася. Від попереднього шлюбу Кацурін має двох дітей — доньку Олександру та сина Івана.

У 2025 році один із ресторанів мережі «Китайський Привіт» у Львові опинився в центрі резонансної події після масового харчового отруєння відвідувачів. Сам Кацурін повідомив, що також захворів, а заклад тимчасово припинив роботу, після чого були проведені додаткові перевірки та змінені санітарні процедури.

Окрім ресторанної діяльності, Кацурін активно веде блог про подорожі та їжу, знайомить аудиторію з різними кухнями світу та співпрацює з українськими гастрономічними проєктами. Він також бере участь у благодійних заходах і культурних ініціативах.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Міші Кацуріну?

Михайло Кацурін народився 20 червня 1988 року в Бердянську. У 2026 році йому виповнилося 38 років.

Хто дружина Міші Кацуріна?

З 2023 року Міша Кацурін перебуває у шлюбі зі співачкою Надією Дорофєєвою. До цього він був одружений з дизайнеркою Дарією Кацуріною, з якою має двох дітей.

Чим займається Міша Кацурін?

Основний напрямок його діяльності — ресторанний бізнес. Крім цього, він є фудблогером, музикантом, автором пісень, підприємцем і бере участь у благодійних та волонтерських проєктах.

Які ресторани відкрив Міша Кацурін?

Найвідомішими проєктами стали «Китайський Привіт», «Японський Привіт», «В’єтнамський Привіт» і «Тайський Привіт». Заклади спеціалізуються на азійській кухні та стали впізнаваними гастрономічними брендами України.

Чому Міша Кацурін часто потрапляє в новини?

Його ім’я регулярно згадується через розвиток ресторанного бізнесу, гастрономічні проєкти, волонтерську діяльність, творчість і особисте життя. Окрему увагу медіа привертають його спільні проєкти та сімейне життя з Надією Дорофєєвою.