Міша Кацурін: біографія та цікаві факти про ресторатора
2026-15-07    91

Міша Кацурін: біографія та цікаві факти про ресторатора

Міша Кацурін — український ресторатор, фудблогер, підприємець, музикант і автор пісень, який став одним із найвідоміших представників сучасної гастрономічної індустрії України. Широку популярність він здобув завдяки мережі тематичних ресторанів «Привіт», а також активній присутності в соціальних мережах і численним гастрономічним проєктам. Його ім’я часто з’являється не лише в бізнес-новинах, а й у світській хроніці через шлюб зі співачкою Надею Дорофєєвою. Після початку повномасштабної війни Кацурін активно долучився до волонтерських ініціатив і підтримки українців. Його кар’єра поєднує ресторанний бізнес, творчість та публічну діяльність.

Біографія

Михайло Андрійович Кацурін народився 20 червня 1988 року в Бердянську Запорізької області. У дитинстві навчався у музичній школі за класом фортепіано та рано почав цікавитися підприємництвом. У 2005 році переїхав до Києва, де вступив до Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Перші роки у столиці Кацурін працював у сфері шоу-бізнесу. Він організовував вечірки у відомих київських клубах, серед яких «44» і «Зелений театр», а згодом став одним із співзасновників клубу Atlas. Цей досвід дав йому знання у сфері організації подій та управління проєктами.

У 2016 році Кацурін зосередився на ресторанному бізнесі. Разом із тодішньою дружиною Дашею Кацуріною він відкрив ресторан «Китайський Привіт», який став початком великої мережі закладів азійської кухні. Згодом з’явилися «В’єтнамський Привіт», «Тайський Привіт», «Японський Привіт» та інші концептуальні ресторани, що стали популярними серед киян і туристів.

Паралельно Кацурін розвивався як музикант і автор пісень. Разом із Юрієм Капланом працював над музичним проєктом «Водичка Пузырьки», а наприкінці 2021 року випустив сольний альбом «Допустим». Також він бере участь у створенні музичних композицій для інших виконавців.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Кацурін запустив волонтерські ініціативи, організував безкоштовне харчування для військових і цивільних, а також створив інформаційний проєкт «Папа, повір», покликаний доносити правдиву інформацію про війну російськомовній аудиторії.

Цікаві факти

Міша Кацурін ще у дитинстві проявляв підприємницькі здібності. В інтерв’ю він розповідав, що перші гроші заробляв ще школярем, займаючись дрібною торгівлею та сезонними підробітками.

Особисте життя ресторатора неодноразово привертало увагу медіа. Після розлучення з дизайнеркою Дарією Кацуріною у 2022 році він почав стосунки зі співачкою Надією Дорофєєвою. У 2023 році пара офіційно одружилася. Від попереднього шлюбу Кацурін має двох дітей — доньку Олександру та сина Івана.

У 2025 році один із ресторанів мережі «Китайський Привіт» у Львові опинився в центрі резонансної події після масового харчового отруєння відвідувачів. Сам Кацурін повідомив, що також захворів, а заклад тимчасово припинив роботу, після чого були проведені додаткові перевірки та змінені санітарні процедури.

Окрім ресторанної діяльності, Кацурін активно веде блог про подорожі та їжу, знайомить аудиторію з різними кухнями світу та співпрацює з українськими гастрономічними проєктами. Він також бере участь у благодійних заходах і культурних ініціативах.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Міші Кацуріну?

Михайло Кацурін народився 20 червня 1988 року в Бердянську. У 2026 році йому виповнилося 38 років.

Хто дружина Міші Кацуріна?

З 2023 року Міша Кацурін перебуває у шлюбі зі співачкою Надією Дорофєєвою. До цього він був одружений з дизайнеркою Дарією Кацуріною, з якою має двох дітей.

Чим займається Міша Кацурін?

Основний напрямок його діяльності — ресторанний бізнес. Крім цього, він є фудблогером, музикантом, автором пісень, підприємцем і бере участь у благодійних та волонтерських проєктах.

Які ресторани відкрив Міша Кацурін?

Найвідомішими проєктами стали «Китайський Привіт», «Японський Привіт», «В’єтнамський Привіт» і «Тайський Привіт». Заклади спеціалізуються на азійській кухні та стали впізнаваними гастрономічними брендами України.

Чому Міша Кацурін часто потрапляє в новини?

Його ім’я регулярно згадується через розвиток ресторанного бізнесу, гастрономічні проєкти, волонтерську діяльність, творчість і особисте життя. Окрему увагу медіа привертають його спільні проєкти та сімейне життя з Надією Дорофєєвою.

Atlas, Instagram Міша Кацурін, Бердянськ, Дарія Кацуріна, Київ, Китайський Привіт, Михайло Кацурін, Міша Кацурін, Міша Кацурін біографія, Міша Кацурін вік, Надя Дорофєєва, Папа повір, ресторатор, фудблогер, Японський Привіт
Останні новини
З 1 жовтня українці отримуватимуть нові платіжки за газ

З 1 жовтня українці отримуватимуть нові платіжки за газ
З 1 жовтня 2026 року в Україні зміниться формат платіжок читать далее
15-07, 12:42
Чого бояться мурахи: як позбутися їх у хаті, на кухні та в саду

Чого бояться мурахи: як позбутися їх у хаті, на кухні та в саду
Мурахи є одними з найпоширеніших комах, які з'являються в оселях, читать далее
15-07, 10:28
Чого бояться блохи: що дійсно відлякує паразитів

Чого бояться блохи: що дійсно відлякує паразитів
Блохи здатні виживати в квартирах, приватних будинках і господарських приміщеннях читать далее
15-07, 10:22
Міша Кацурін: біографія та цікаві факти про ресторатора

Міша Кацурін: біографія та цікаві факти про ресторатора
Міша Кацурін — український ресторатор, фудблогер, підприємець, музикант і автор читать далее
15-07, 10:16
Сергій Боєв: біографія та цікаві факти про керівника Укроборонпрому

Сергій Боєв: біографія та цікаві факти про керівника Укроборонпрому
Сергій Боєв — український державний управлінець і фахівець у сфері читать далее
15-07, 10:12
Вагіф Алієв: біографія та цікаві факти про українського девелопера

Вагіф Алієв: біографія та цікаві факти про українського девелопера
Вагіф Алієв — український бізнесмен азербайджанського походження, один із найвідоміших читать далее
15-07, 10:08
Росія відправила до Ірану «літак Судного дня» перед ударами США

Росія відправила до Ірану «літак Судного дня» перед ударами США
Командний літак Ту-214ПУ, який використовується для забезпечення управління вищим керівництвом читать далее
15-07, 09:39
Крістен Пазік: біографія та цікаві факти про американську модель та дружину Шевченко

Крістен Пазік: біографія та цікаві факти про американську модель та дружину Шевченко
Крістен Пазік — американська модель польського походження, яка здобула міжнародну читать далее
15-07, 09:05
Зірка “Величного століття” заявила про симпатію до Росії

Зірка “Величного століття” заявила про симпатію до Росії
Турецько-німецька акторка Мер’єм Узерлі, відома за роллю Хюррем-султан у серіалі читать далее
15-07, 09:03
У Приват24 готують верифікацію без номера телефону

У Приват24 готують верифікацію без номера телефону
ПриватБанк розробляє новий механізм верифікації та підтвердження операцій у Приват24, читать далее
15-07, 09:00
Українці можуть отримати понад 5 тисяч гривень допомоги: хто має право

Українці можуть отримати понад 5 тисяч гривень допомоги: хто має право
У липні 2026 року в Україні продовжує діяти оновлена система читать далее
15-07, 08:57
Іспанія перемогла Францію та вийшла у фінал ЧС-2026

Іспанія перемогла Францію та вийшла у фінал ЧС-2026
Збірна Іспанії 14 липня перемогла команду Франції з рахунком 2:0 читать далее
15-07, 06:33
Герман Сметанін: біографія та цікаві факти про екс-гендиректора “Укроборонпрому”

Герман Сметанін: біографія та цікаві факти про екс-гендиректора “Укроборонпрому”
Герман Володимирович Сметанін — український державний управлінець, інженер-конструктор та фахівець читать далее
14-07, 21:31
Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Юлію Свириденко

Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Юлію Свириденко
Верховна Рада 14 липня підтримала відставку прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, читать далее
14-07, 20:52
Каблуки повертаються у моду: чому змінюються тренди взуття

Каблуки повертаються у моду: чому змінюються тренди взуття
Світовий ринок жіночого взуття демонструє нову тенденцію — після кількох читать далее
14-07, 20:42
Яке церковне свято 15 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 15 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
15 липня 2026 року православна церква вшановує святого рівноапостольного князя читать далее
14-07, 20:20
Китай готується до зміни влади в Росії після Путіна, — WSJ

Китай готується до зміни влади в Росії після Путіна, — WSJ
Китайське керівництво почало непублічно готуватися до можливої зміни влади в читать далее
14-07, 17:28
Свириденко може очолити ОП, а Буданов — Міноборони

Свириденко може очолити ОП, а Буданов — Міноборони
Після можливої відставки Кабінету міністрів в українській владі можуть відбутися читать далее
14-07, 14:44
Рада підтримала декриміналізацію порно у першому читанні

Рада підтримала декриміналізацію порно у першому читанні
Верховна Рада України 14 липня підтримала у першому читанні законопроєкт читать далее
14-07, 14:38
Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня
Верховна Рада України 14 липня підтримала продовження строку дії воєнного читать далее
14-07, 14:32
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026