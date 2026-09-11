Міс Австрія Луція Сісіч померла у 22 роки після 7 операцій
2026-11-09    178

Міс Австрія Луція Сісіч померла у 22 роки після 7 операцій

Міс Австрія-2024 Луція Сісіч померла на початку вересня 2026 року у віці 22 років після тривалої боротьби з важкою вродженою вадою серцевого клапана. Про смерть австрійської королеви краси повідомив національний комітет конкурсу, після чого Австрія відмовилася від участі у «Міс Всесвіт 2026».

За даними німецького видання Bild, від народження Луція Сісіч мала серйозне захворювання серця і за життя перенесла сім складних операцій. Останнє кардіологічне втручання відбулося за кілька місяців до її смерті. Після операції дівчина почувалася краще та сподівалася, що певний час зможе обходитися без нових медичних процедур.

Сісіч раніше розповідала, що через стан здоров’я її дитинство відрізнялося від життя однолітків. Зокрема, вона не могла брати участь у спортивних шкільних заходах. Водночас дівчина не відмовилася від модельної кар’єри та у 2024 році взяла участь у конкурсі краси.

Спочатку Луція Сісіч отримала титул «Міс Відень», після чого стала «Міс Австрія». Через відсутність достатнього фінансування організатори не проводили національний конкурс у 2025 та 2026 роках, тому Сісіч залишалася чинною володаркою титулу до самої смерті.

Після повідомлення про трагедію представники австрійської конкурсної спільноти висловили співчуття родині дівчини. Крістофер Денгг, який у 2024 році отримав титул «Містер Австрія», назвав Сісіч близькою людиною та написав, що після спільної участі в конкурсах вони підтримували одне одного як брат і сестра.

Співчуття також висловила австрійська співачка Петра Мельхер. Друг сім’ї Мірослав Піпліца згадував Сісіч як молоду жінку, яку вирізняли доброта, тепло та усмішка. Публічні заяви після її смерті були зосереджені не лише на модельній кар’єрі дівчини, а й на її особистих якостях.

Смерть Сісіч безпосередньо вплинула на участь Австрії у міжнародному конкурсі краси. Національний комітет країни оголосив про відмову від участі у «Міс Всесвіт 2026», де австрійську делегацію мала представляти національна переможниця. Таким чином, цьогорічний конкурс відбудеться без представниці Австрії.

Трагедія привернула увагу і до інших випадків смерті молодих учасниць конкурсів краси. У 2023 році в Австралії померла 23-річна фіналістка «Міс Всесвіт 2022», яка після нещасного випадку під час гри в поло кілька тижнів перебувала у критичному стані. У 2019 році 20-річна володарка титулу «Юна Міс Всесвіт-2017» померла після раптової зупинки серця під час відпочинку в Австрії.

Луція Сісіч залишалася однією з наймолодших володарок титулу «Міс Австрія» за останні роки. Її історія стала прикладом того, як людина з серйозними фізичними обмеженнями могла продовжувати професійну та публічну діяльність. Водночас медичні подробиці її захворювання не розкривалися повністю, тому точні обставини погіршення стану перед смертю залишаються невідомими.

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