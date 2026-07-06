Мінрозвитку змінило критерії для бронювання працівників підприємств
2026-06-07    111

Мінрозвитку змінило критерії для бронювання працівників підприємств

Міністерство розвитку громад та територій України оновило критерії визначення підприємств, установ і організацій, що мають важливе значення для національної економіки в особливий період. Відповідний наказ №1259 від 30 червня 2026 року змінює вимоги для компаній у сферах транспорту, поштового зв’язку, будівництва, енергоефективності та житлово-комунального господарства. Саме цей статус є однією з підстав для бронювання військовозобов’язаних працівників.

Документ передбачає перегляд чинних критеріїв, за якими підприємства можуть отримати або підтвердити статус критично важливих для національної економіки. Зміни стосуються як окремих кількісних показників, так і переліку підтвердних документів. Частину раніше чинних підстав для отримання статусу скасовано, натомість окремі критерії стали більш жорсткими та вимагатимуть додаткового документального підтвердження фактичної діяльності підприємств.

Однією з ключових змін стало підвищення вимог до підприємств, що обслуговують багатоквартирні будинки. Якщо раніше для підтвердження відповідності критеріям було достатньо щонайменше п’яти офіційно застрахованих працівників, то тепер мінімальний показник збільшено до десяти осіб. Ця вимога застосовується до компаній, які забезпечують обслуговування будинків із кількістю власників квартир та нежитлових приміщень від 500 осіб.

Оновлені правила також зачіпають пункти технічного контролю транспортних засобів та будівельні експертні організації. Відтепер для збереження відповідного статусу недостатньо лише перебувати у профільному державному реєстрі або офіційному переліку. Підприємства повинні регулярно підтверджувати фактичні обсяги виконаних робіт, подаючи відповідні дані щокварталу. Таким чином уряд посилює контроль за реальною діяльністю компаній, які претендують на бронювання працівників.

Водночас окрема підстава для навчальних та атестаційних суб’єктів у сфері автомобільного транспорту була виключена. Якщо раніше надання освітніх послуг водіям саме по собі дозволяло претендувати на отримання статусу важливого підприємства, то після набуття чинності наказом така можливість більше не передбачена.

Новий критерій запроваджено для виробників радіаторів та котлів центрального опалення. Підприємства цієї галузі можуть самостійно отримати статус важливих для національної економіки за умови виконання кількох вимог. Зокрема, компанія повинна мати не менше 15 офіційно застрахованих працівників, річний дохід від 40 млн гривень, а також отримувати щонайменше половину виручки від виробництва відповідної продукції. Такий підхід пов’язують із необхідністю забезпечення стабільного функціонування галузі напередодні опалювального сезону.

Оновлені критерії мають безпосереднє значення для підприємств, які використовують механізм бронювання військовозобов’язаних працівників. Втрата статусу важливого підприємства або невідповідність новим вимогам може вплинути на можливість залишити ключових спеціалістів на робочих місцях у період дії особливого режиму.

Юристи рекомендують керівникам підприємств уже найближчим часом перевірити відповідність новим вимогам, оцінити кадрові показники, фінансові критерії та наявність усіх необхідних документів. Особливу увагу варто приділити компаніям, які працюють у транспортній, будівельній, комунальній сферах, а також виробникам обладнання для систем опалення, оскільки саме для них зміни є найбільш суттєвими.

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