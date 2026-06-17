Міноборони запускає перевірки в усіх ТЦК після інцидентів в Одесі

Міністерство оборони України ініціювало проведення службових перевірок в усіх територіальних центрах комплектування після інцидентів в Одеському ТЦК, що мають ознаки можливих порушень прав громадян і стали предметом окремих заяв правоохоронних органів та внутрішніх службових обговорень у військовому відомстві. Рішення ухвалене за підсумками термінової наради з командуванням Сухопутних військ.

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Про це повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік у Facebook, зазначивши, що перевірки охоплять усі ТЦК країни без винятку. За його словами, основна увага буде приділена зверненням громадян щодо можливого незаконного утримання, застосування сили та інших неправомірних дій під час роботи центрів комплектування.

У Міноборони заявили, що йдеться про системне реагування на повідомлення про інциденти, які потребують перевірки в межах дисциплінарних та службових процедур. Відомство не уточнює кількість центрів, де вже зафіксовано скарги, однак підкреслює, що перевірки будуть проводитися по всій вертикалі структури.

Окремо Банік зазначив, що інциденти, які стали приводом для реагування, підтверджують необхідність реформування системи ТЦК. За його словами, у відомстві триває робота над зміною функціональної моделі центрів комплектування, зокрема розподілом частини функцій між іншими державними інституціями.

Також розглядається концепція створення так званих «хабів» для проходження процедур військового обліку та мобілізаційних етапів, де передбачається відеофіксація процесів, централізований контроль та стандартизовані умови перебування громадян.

Інциденти в Одеському ТЦК стали публічними після повідомлень ДБР про викриття ймовірної схеми перевищення повноважень. За даними слідства, йдеться про випадки незаконного утримання громадян та застосування фізичного і психологічного насильства, які розслідуються в межах кримінального провадження.

Правоохоронні органи перевіряють можливу причетність посадових осіб до організації системи примусових дій під час мобілізаційних заходів. Окремо аналізується, чи мали такі дії системний характер і чи виходили за межі визначених процедур.

Міністерство оборони не повідомляє строки завершення перевірок, однак зазначає, що за їх результатами можуть бути ухвалені кадрові та організаційні рішення щодо роботи ТЦК.