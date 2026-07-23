Міноборони Білорусі заявило про відсутність загрози нападу з боку України
2026-23-07    157

Міноборони Білорусі заявило про відсутність загрози нападу з боку України

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін 22 липня заявив у Мінську, що білоруська влада не фіксує ознак підготовки нападу з боку країн НАТО чи Сил оборони України. Таку заяву він зробив після доповіді Олександру Лукашенку, коментуючи військово-політичну ситуацію навколо країни та стан безпеки на кордонах.

За словами Хреніна, поточна обстановка навколо Білорусі залишається стабільною, а найбільша напруженість, на його думку, спостерігається в інформаційному просторі, а не у військовій сфері. Міністр стверджує, що моніторинг активності збройних сил держав Північноатлантичного альянсу не виявив ознак масштабної підготовки до можливих бойових дій. Він зазначив, що йдеться лише про окремі військові навчання та обмежену кількість польотів військової авіації у сусідніх країнах.

Окремо глава білоруського оборонного відомства прокоментував ситуацію на південному напрямку. Він заявив, що Мінськ не бачить дій з боку Сил оборони України, які могли б свідчити про підготовку наступальних операцій або іншої військової агресії. За словами Хреніна, попри численні повідомлення та припущення, які з’являються в інформаційному просторі, ескалація на спільному кордоні не відповідає інтересам жодної зі сторін.

Під час спілкування з журналістами міністр також спростував інформацію про нібито будівництво Білоруссю укріплених районів уздовж кордону з Україною. Він заявив, що такі повідомлення не відповідають дійсності. Водночас Хренін підтвердив, що у прикордонних районах на півдні країни продовжує перебувати мінімально необхідна кількість підрозділів Сил спеціальних операцій. Вони взаємодіють із прикордонною службою та виконують завдання із забезпечення безпеки державного кордону, а підготовка особового складу триває у плановому режимі.

Заява пролунала на тлі тривалих дискусій щодо ролі Білорусі у війні Росії проти України. В останні місяці Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що не планує направляти білоруських військових для участі у бойових діях. Одночасно білоруська влада повідомляла про проведення так званої точкової мобілізації та необхідність підтримувати готовність армії до можливих наземних операцій, що викликало увагу міжнародних спостерігачів.

Додатковим фактором напруженості залишалася ситуація навколо російської військової інфраструктури на території Білорусі. У червні президент Володимир Зеленський заявив, що Київ вимагав припинити роботу ретрансляторів, які, за інформацією української сторони, використовувалися Росією для наведення ударних безпілотників по цивільних об’єктах. Пізніше глава держави повідомив, що ці ретранслятори припинили роботу.

Заяви Міноборони Білорусі демонструють офіційну позицію Мінська щодо поточної ситуації на західному та південному напрямках. Водночас військово-політична обстановка в регіоні залишається предметом постійного моніторингу як для країн НАТО, так і для сусідніх держав, а питання безпеки білоруського кордону продовжує залишатися одним із ключових елементів регіональної оборонної політики.

Альянс, безпека, Білорусь, військова авіація, військова політика, військові навчання, Віктор Хренін, Володимир Зеленський, кордон, Міноборони Білорусі, Мінськ, мобілізація, НАТО, Олександр Лукашенко, прикордонна служба, ретранслятори, російські дрони, Сили оборони, Сили спеціальних операцій, Східна Європа
Останні новини
Баб-ель-Мандебська протока під ударом: хусити атакували танкери

Баб-ель-Мандебська протока під ударом: хусити атакували танкери
Єменські хусити розпочали атаки на саудівські нафтові танкери у Червоному читать далее
23-07, 14:36
Як змінюється попит на сорта малини: що обирають садівники у 2026 році

Як змінюється попит на сорта малини: що обирають садівники у 2026 році
Попит на саджанці малини у 2026 році зміщується у бік читать далее
23-07, 14:23
Пенсія у 60 років: скільки стажу потрібно у 2026 році

Пенсія у 60 років: скільки стажу потрібно у 2026 році
У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років читать далее
23-07, 14:19
ЄС затвердив найбільший за чотири роки пакет санкцій проти РФ

ЄС затвердив найбільший за чотири роки пакет санкцій проти РФ
Європейський Союз затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії, який стане читать далее
23-07, 14:16
Судна перестали заходити в українські порти через удари РФ

Судна перестали заходити в українські порти через удари РФ
Судноплавство до українських морських портів повністю припинилося на тлі посилення читать далее
23-07, 11:36
Тимур Ткаченко: біографія та цікаві факти про державного службовця

Тимур Ткаченко: біографія та цікаві факти про державного службовця
Тимур Ткаченко — український державний службовець і управлінець, який працював читать далее
23-07, 10:23
Руслана Лижичко: біографія та цікаві факти про співачку

Руслана Лижичко: біографія та цікаві факти про співачку
Руслана Лижичко — українська співачка, композиторка, продюсерка, громадська діячка та читать далее
23-07, 10:15
До Києва прибув посол США при НАТО: Зеленський повідомив про Patriot

До Києва прибув посол США при НАТО: Зеленський повідомив про Patriot
До Києва прибув посол США при НАТО Метью Вітакер, який читать далее
23-07, 10:14
Міноборони Білорусі заявило про відсутність загрози нападу з боку України

Міноборони Білорусі заявило про відсутність загрози нападу з боку України
Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін 22 липня заявив у Мінську, читать далее
23-07, 10:09
У Польщі заявили про інтерес країни НАТО до МіГ-29 для України

У Польщі заявили про інтерес країни НАТО до МіГ-29 для України
Польща отримала звернення від однієї з країн НАТО щодо винищувачів читать далее
23-07, 10:07
У Раді пропонують запровадити реєстрацію приватних колекцій

У Раді пропонують запровадити реєстрацію приватних колекцій
У Верховній Раді 21 липня 2026 року зареєстрували законопроєкт №15436, читать далее
23-07, 10:05
Зеленський повідомив про домовленості з Віткоффом і Кушнером

Зеленський повідомив про домовленості з Віткоффом і Кушнером
Президент Володимир Зеленський заявив, що провів телефонну розмову зі спеціальними читать далее
23-07, 09:28
Зеленський заявив про сигнали від оточення Путіна щодо війни

Зеленський заявив про сигнали від оточення Путіна щодо війни
Президент Володимир Зеленський повідомив, що оточення президента РФ Володимира Путіна, читать далее
23-07, 09:26
Лавров і Рубіо провели переговори на саміті АСЕАН

Лавров і Рубіо провели переговори на саміті АСЕАН
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і державний секретар США читать далее
23-07, 09:24
Андрій Лебеденко: біографія та цікаві факти про заступника головнокомандувача ЗСУ

Андрій Лебеденко: біографія та цікаві факти про заступника головнокомандувача ЗСУ
Андрій Лебеденко — український військовий, генерал-майор Збройних сил України та читать далее
22-07, 19:52
Олексій Гончаренко: біографія та цікаві факти про народного депутата

Олексій Гончаренко: біографія та цікаві факти про народного депутата
Олексій Гончаренко — український політик, народний депутат України кількох скликань, читать далее
22-07, 19:46
Євген Бушмакін: біографія та цікаві факти про актора

Євген Бушмакін: біографія та цікаві факти про актора
Євген Бушмакін — український актор театру і кіно, лауреат Національної читать далее
22-07, 19:36
Катерина Остапчук: біографія та цікаві факти про блогерку

Катерина Остапчук: біографія та цікаві факти про блогерку
Катерина Остапчук (дівоче прізвище — Полтавська) — українська блогерка, підприємиця читать далее
22-07, 19:31
Вчені закликають частіше включати помідори до літнього раціону

Вчені закликають частіше включати помідори до літнього раціону
У розпал сезону овочів експерти з харчування знову звернули увагу читать далее
22-07, 19:10
Чи може військовий повернути виплати родині після полону

Чи може військовий повернути виплати родині після полону
Повернення військовослужбовця зі статусу зниклого безвісти або з полону не читать далее
22-07, 18:58
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026