Міністр освіти Південної Кореї Чхве Кьо Джин 22 листопада подав у відставку після критики урядових заходів проти використання штучного інтелекту та електронних пристроїв під час вступних іспитів до університетів. Президент Лі Чже Мьон прийняв його пропозицію про звільнення приблизно через годину після оголошення. Причиною стали зміни правил безпосередньо перед національним тестуванням, які спричинили плутанину серед учнів, батьків і викладачів.

Чхве заявив, що відчуває відповідальність за недостатню підготовку міністерства до іспитів. За його словами, численні зміни, запроваджені напередодні тестування, створили незручності для учасників і суспільства. Міністр визнав, що відомство мало заздалегідь розробити чіткі правила протидії шахрайству із застосуванням нових технологій.

Скандал розгорівся після того, як один із найкращих учасників національного іспиту для податкових бухгалтерів зізнався у використанні мініатюрної камери, смартфона та генеративного штучного інтелекту для отримання високого результату. Ця історія викликала занепокоєння перед проведенням головного вступного тесту країни — Suneung, відомого також як College Scholastic Ability Test.

У відповідь влада почала терміново посилювати контроль за електронними пристроями. Учням дозволили брати до екзаменаційних аудиторій лише олівці, а ґудзики на одязі закривали спеціальними наклейками, щоб унеможливити використання прихованих камер. Спостерігачі також перевіряли окуляри на наявність смартпристроїв. Крім того, під час іспиту уряд тричі надсилав екстрені повідомлення на мобільні телефони по всій країні, щоб виявити учасників, які не здали свої пристрої перед початком тестування.

За даними Міністерства освіти, під час іспиту виявили 111 випадків порушень, пов’язаних з електронними пристроями. Частину порушників встановили саме завдяки екстреним повідомленням. Водночас учні та викладачі критикували те, що правила змінювалися в останні дні перед тестуванням. На їхню думку, нові обмеження посилили нервозність у період, коли абітурієнти й без того перебувають під значним психологічним тиском.

Додаткову критику міністр викликав під час парламентських слухань. На запитання депутата, чи може він бути повністю впевнений у здатності влади виявити шахрайство із застосуванням ШІ, 72-річний Чхве відповів, що через свій вік не впевнений у цьому. Висловлювання викликало негативну реакцію, оскільки суспільство очікувало від керівника освітнього відомства чіткої відповіді щодо готовності держави реагувати на технологічні загрози.

Президент Лі Чже Мьон доручив розпочати процедуру пошуку наступника міністра. Рішення про призначення нового керівника має пройти встановлені державні процедури. Поки триватиме перехідний період, роботу відомства координуватимуть за участю заступника міністра та інших посадовців. Уряд має визначити, чи потрібен перегляд правил проведення вступних іспитів, а також розробити довгостроковий механізм протидії технологічному шахрайству.

Suneung є одним із найважливіших етапів освітньої системи Південної Кореї. Іспит триває близько дев’яти годин і впливає на можливість вступу до провідних університетів, а відтак — на подальші кар’єрні перспективи випускників. У день тестування в країні традиційно коригують роботу транспорту, державних установ і навіть авіасполучення, щоб зменшити шум та допомогти учасникам вчасно дістатися екзаменаційних центрів.

Скандал порушив ширше питання про те, як освітнім системам адаптуватися до поширення генеративного штучного інтелекту. Традиційні правила, розраховані на телефони та звичайні шпаргалки, не завжди враховують мініатюрні камери, смартокуляри й можливість дистанційно отримувати відповіді від ШІ. Південнокорейському уряду доведеться шукати баланс між технічним контролем, захистом приватності учасників і рівними умовами складання іспиту.