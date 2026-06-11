Міністр оборони Британії подав у відставку через витрати
2026-11-06    127

Міністр оборони Британії подав у відставку через витрати

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про відставку, звинувативши уряд прем’єр-міністра Кіра Стармера у недостатньому фінансуванні оборонного сектору. Про своє рішення він повідомив у соцмережі X, заявивши, що нинішній рівень військових витрат залишається нижчим за 3% валового внутрішнього продукту та не відповідає безпековим викликам, з якими стикається країна на тлі зростання міжнародної напруженості.

У своїй заяві Гілі наголосив, що наявне фінансування оборони є недостатнім для забезпечення належної готовності британських Збройних сил. За його словами, оцінки розвідувальних служб Великої Британії та союзників по НАТО свідчать про збереження серйозних ризиків для європейської безпеки. Міністр послався на прогнози, згідно з якими Росія потенційно може становити військову загрозу для країн Альянсу вже до 2030 року.

Політик заявив, що за нинішніх бюджетних обмежень йому довелося б ухвалювати рішення, які могли б негативно вплинути на боєготовність британської армії. У своїй публікації він зазначив, що скорочення або відкладення необхідних оборонних програм збільшило б ризики для військовослужбовців, які беруть участь у міжнародних операціях, а також могло б послабити рівень національної безпеки.

Питання оборонних витрат останніми роками стало одним із ключових у британській політиці. Після початку повномасштабної війни Росії проти України багато країн НАТО оголосили про збільшення військових бюджетів та модернізацію армій. На самітах Альянсу неодноразово підкреслювалося, що витрати на оборону мають перевищувати мінімальний орієнтир у 2% ВВП, а низка держав уже заявила про намір наблизитися до показника у 3% і більше.

Велика Британія традиційно входить до числа найбільших військових донорів НАТО та посідає провідні позиції за рівнем оборонних витрат у Європі. Лондон активно підтримує Україну військовою допомогою, фінансує програми підготовки українських військових та бере участь у зміцненні східного флангу Альянсу. На цьому тлі дискусія щодо подальшого збільшення фінансування оборонного сектору набуває дедалі більшого політичного значення.

Відставка очільника Міністерства оборони може посилити тиск на уряд Кіра Стармера напередодні обговорення майбутніх бюджетних пріоритетів. Опозиційні політики та представники оборонної галузі вже неодноразово закликали уряд прискорити зростання військових видатків, посилаючись на погіршення безпекової ситуації у світі та необхідність оновлення озброєння.

Експерти зазначають, що питання фінансування оборони залишається одним із найскладніших для європейських урядів. З одного боку, країни НАТО стикаються з необхідністю збільшувати військові бюджети через зростання геополітичних ризиків. З іншого — уряди змушені балансувати між оборонними витратами, соціальними програмами та економічними потребами в умовах високого боргового навантаження.

Заява Джона Гілі стала одним із найгучніших сигналів про внутрішні розбіжності щодо оборонної політики у Великій Британії. Подальші кадрові рішення та реакція уряду можуть визначити, якою буде стратегія Лондона у сфері безпеки та військових витрат у найближчі роки.

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