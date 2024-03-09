Мінімальна зарплата в Україні збільшиться з 1 квітня. На що це вплине?
2024-09-03    135

Мінімальна зарплата в Україні збільшиться з 1 квітня. На що це вплине?

З 1 квітня 2024 року в Україні підвищать мінімальну зарплату.

У 2024 році Законом про держбюджет передбачено такі розміри мінімальної заробітної плати:

▪️ у місячному розмірі: з 1 січня – 7100 грн, з 1 квітня – 8000 грн;
▪️ у погодинному розмірі: з 1 січня – 42,6 грн, з 1 квітня – 48 грн.

Тобто вже з 1 квітня в першу чергу очікуємо підвищення розміру оплати праці працівників.

Скільки теперь будет потрібно платити податків з “мінімалки”?

  • З 1 квітня 2024:
  • Ставка – 8000 грн
  • ПДФО – 8000 х 18% = 1440 грн
  • ВЗ – 8000 х 1,5% = 120 грн
  • ЄСВ – 8000 х 22% = 1760 грн
  • Утримання: 1560 грн (ПДФО + ВЗ)

Тобто на одного працівника: ставка 8000 грн (із них ПДФО (1440 грн) + військовий збір (120 грн)) + ЄСВ 1760 грн = 9760 грн. До виплати «на руки» працівнику: 6440 грн/місяць.

На що ще вплине даний показник?

ЄСВ для ФОП підвищиться з 1562 грн до 1760 грн.

Максимальна база нарахування ЄСВ становить 15 розмірів мінімальної зарплати, тож, у 2024 році вона становить:

▪️ січень – березень: 106500 грн;
▪️ квітень – грудень: 120000 грн.

Тому максимальна сума ЄСВ, яку сплачує ФОП, складатиме з 1 квітня – 26 400 грн (8000 х 15 х 22%).

гроші, мінімальна зарплата, податки
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