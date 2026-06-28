Мінімальна пенсія в Україні: чинні виплати, стаж і нова реформа 2026
2026-28-06    73

Мінімальна пенсія в Україні: чинні виплати, стаж і нова реформа 2026

Пенсійна система України у 2026 році одночасно функціонує в двох реальностях: чинній моделі з диференційованими мінімальними гарантіями та проєкті реформи, який передбачає встановлення єдиного мінімуму на рівні 6000 грн. Паралельно уряд готує зміну формули розрахунку виплат, скасування частини спецпенсій і відхід від прив’язки соціальних виплат до прожиткового мінімуму. Ключова мета — уніфікація системи та зменшення дисбалансів між різними категоріями пенсіонерів.

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Чинна система: як зараз визначається мінімальна пенсія

В Україні розмір мінімальної пенсії залежить одразу від кількох факторів: віку, наявності страхового стажу та статусу зайнятості (працюючий або непрацюючий пенсіонер). Базовий прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, на поточний момент становить 2 361 грн, але фактичні виплати за віком суттєво вищі через державні доплати.

Система працює за принципом «гарантованого мінімуму»: якщо розрахована пенсія нижча за встановлений рівень, держава автоматично компенсує різницю.

Гарантовані мінімальні виплати зараз

Фактичні мінімальні пенсійні виплати для непрацюючих пенсіонерів встановлені на кількох рівнях:

  • 4 213 грн — для осіб віком від 65 років із повним страховим стажем (35 років для чоловіків і 30 для жінок), а також для пенсіонерів віком від 80 років
  • 4 050 грн — для осіб віком 70–80 років із повним стажем
  • 3 725 грн — для пенсіонерів до 70 років із повним стажем, а також для осіб з інвалідністю I групи
  • 3 406 грн — базовий гарантований мінімум для інших непрацюючих пенсіонерів

Якщо розрахована пенсія нижча за ці показники, Пенсійний фонд автоматично здійснює доплату до відповідного рівня без додаткового звернення.

Як працює перерахунок і де виникають розриви

Система розрахунку пенсій базується на трьох параметрах: страховий стаж, офіційна заробітна плата та середня зарплата по країні. У випадках, коли індивідуальна формула дає результат нижчий за гарантований мінімум, застосовується механізм державної доплати.

Різниця між категоріями пенсіонерів виникає через вікові надбавки та вимоги до повного стажу. Саме тому дві особи з однаковим стажем можуть отримувати різні суми через різні вікові групи або статус інвалідності.

Перехідна модель 2026 року: мінімум 6000 грн

Запропонована реформа передбачає встановлення єдиного гарантованого мінімуму на рівні 6000 грн. Це має замінити нинішню систему багаторівневих доплат.

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Ключова зміна полягає в тому, що мінімальний рівень більше не буде залежати від вікових груп у тому вигляді, як це працює зараз. Натомість базою стане універсальний гарантований поріг після розрахунку пенсії за єдиною формулою.

Нова формула розрахунку: стаж і внески

Реформа змінює саму логіку нарахування пенсій. Основою стають:

  • страховий стаж
  • обсяг сплаченого ЄСВ
  • середня зарплата по країні

Це означає відхід від фрагментованої системи, де паралельно діють десятки різних правил для окремих категорій. Модель спрямована на уніфікацію та зменшення ролі спеціальних режимів.

Фінансова база та детінізація економіки

Уряд оцінює, що понад 50% зарплат в Україні перебувають у «тіньовому» секторі. Саме детінізація ринку праці визначається головним джерелом фінансування реформи.

Передбачається, що:

  • контроль за сплатою ЄСВ буде посилено
  • частка неофіційних доходів зменшиться
  • надходження до Пенсійного фонду зростуть

Без цього, за оцінками урядових структур, стабільність нової моделі буде обмеженою.

Демографія і відсутність підвищення пенсійного віку

Попри демографічний тиск, уряд не планує підвищення пенсійного віку. Основний акцент робиться на збільшенні вимог до страхового стажу та легалізації зайнятості.

Міністерство соціальної політики прогнозує, що такі зміни дозволять частково стабілізувати співвідношення між працюючими та пенсіонерами протягом наступних десятиліть.

Соціальні виплати та прожитковий мінімум

Окремий блок реформи передбачає відокремлення понад 180 видів соціальних виплат від прожиткового мінімуму. Це має зменшити автоматичний тиск на бюджет та зробити систему більш прогнозованою.

У чинній моделі зміна прожиткового мінімуму напряму впливає на розміри багатьох виплат, що створює ефект «ланцюгової індексації».

Роз’яснення

1. Чому зараз існує кілька мінімальних пенсій?
Через вікові групи, вимоги до стажу та статус пенсіонера. Держава застосовує різні гарантії для різних категорій.

2. Чи потрібно подавати заяву для отримання доплати до мінімуму?
Ні. Якщо пенсія нижча за гарантований рівень, доплата нараховується автоматично Пенсійним фондом.

3. Чи замінить 6000 грн усі чинні мінімальні рівні?
Так, у разі ухвалення реформи планується уніфікація мінімального порогу, але перехід може бути поетапним.

Висновок

Поточна пенсійна система України базується на багаторівневих гарантіях, які залежать від віку, стажу та статусу пенсіонера. Реформа 2026 року пропонує змінити цю модель на уніфіковану систему з єдиним мінімумом 6000 грн і формулою, що прив’язує виплати до страхових внесків. Ключовим викликом залишається фінансування та рівень детінізації економіки.

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