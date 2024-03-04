Мінфін готує підвищення військового збору та акцизів. Кого зачеплять податкові зміни?

Мобілізація додаткових доходів державного бюджету на 2024 рік включає заходи щодо збільшення надходжень від військових, акцизних зборів та запровадження щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним.

“Пропозиції включають мінімальні підвищення ставок (переважно на рівень від 0,1% до 1,5%)”, – йдеться у відповіді міністерства на запит агентства.

Уточнюється, що зміни у сплаті військового збору стосуватимуться юридичних осіб платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку третьої та четвертої груп, а також фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку першої, другої, третьої та четвертої груп.

Крім того, додатковий військовий збір, як передбачається, торкнеться:

покупців банківських металів у банків та легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні,

продавців нерухомості,

роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини та дорогоцінного каміння,

операторів стільникового зв’язку, що надають будь-які послуги мобільного зв’язку.

“Пропозиції також включають приведення акцизного податку на паливо у відповідність з мінімальними стандартами ЄС, введення акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних або ароматичних речовин і розширення переліку підакцизних товарів за рахунок оподаткування акцизним коноплі”,

– додав Мінфін.

Очікується, що відповідні законопроєкти будуть подані на розгляд Кабінету міністрів та розглянуті Верховною Радою до кінця першого кварталу 2024 року.