Міка Ньютон вперше за довгий час виступила в Україні
2026-03-06    62

Міка Ньютон вперше за довгий час виступила в Україні

Українська співачка Міка Ньютон вперше за тривалий час вийшла на сцену в Україні та виконала одну зі своїх найвідоміших композицій. Виступ артистки відбувся під час церемонії нагородження музичної премії YUNA-2026 та став однією з найобговорюваніших подій вечора.

Співачка виконала пісню «В плену», яка принесла їй широку популярність у 2000-х роках. Відео виступу швидко поширилося в соціальних мережах, а користувачі почали активно ділитися фрагментами концерту та своїми враженнями від повернення артистки на українську сцену.

Міка Ньютон уже багато років проживає у США. Після початку повномасштабної війни Росії проти України співачка неодноразово висловлювала підтримку українцям, брала участь у благодійних заходах та інформаційних кампаніях на підтримку своєї країни. Попри це, її поява на великій сцені в Україні залишається рідкісною подією.

Під час церемонії артистка з’явилася в елегантному сценічному образі та виконала композицію у супроводі оркестру. Глядачі в залі зустріли співачку оплесками, а багато присутніх підспівували знайомі рядки хіта.

У соцмережах після виступу почали з’являтися сотні коментарів. Частина користувачів зазначила, що пісня викликала ностальгію за українською музикою початку 2000-х років. Інші звернули увагу на те, що голос артистки практично не змінився за роки відсутності на українській сцені.

Особливий інтерес до виступу був пов’язаний і з тим, що останніми роками Міка Ньютон рідко бере участь у масштабних музичних проєктах в Україні. Саме тому її повернення на сцену під час однієї з головних музичних премій країни стало несподіванкою для багатьох шанувальників.

Нагадаємо, широку популярність співачка здобула після виходу низки хітів, серед яких «В плену», «Аномалия» та «Белые лошади». У 2011 році Міка Ньютон представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення», де посіла четверте місце.

Після переїзду до США артистка значно скоротила концертну діяльність в Україні. Водночас вона продовжувала підтримувати зв’язок із шанувальниками через соціальні мережі та брала участь у благодійних ініціативах.

Музичні експерти зазначають, що поява Міки Ньютон на премії YUNA може стати сигналом про її більш активне повернення до українського шоу-бізнесу. Однак сама артистка поки не повідомляла про нові концертні тури або масштабні творчі проєкти в Україні.

Виступ швидко набрав популярність у мережі та став одним із найпереглянутіших моментів церемонії. Шанувальники співачки назвали її повернення на українську сцену довгоочікуваним та емоційним, а багато користувачів висловили сподівання, що подібні виступи стануть регулярними.

Таким чином, поява Міки Ньютон на сцені премії YUNA-2026 стала помітною подією для української музичної індустрії та привернула значну увагу як глядачів у залі, так і користувачів соціальних мереж.

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