Міка Ньютон — одна з найвідоміших українських співачок 2000-х років, чиї пісні стали саундтреками до популярних серіалів і принесли їй популярність далеко за межами України. Справжнє ім’я артистки — Оксана Стефанівна Грицай. Найбільшу міжнародну популярність співачка здобула після участі в конкурсі «Євробачення-2011», де представляла Україну та посіла четверте місце. Після цього Міка Ньютон переїхала до США, де продовжила музичну кар’єру. У 2026 році артистка знову привернула увагу українців, вперше за тривалий час виступивши в Україні.

Біографія

Міка Ньютон народилася 5 березня 1986 року в місті Бурштин Івано-Франківської області. Вона виросла у музичній родині: батько захоплювався грою на гітарі, а серед родичів були музиканти. З дитинства майбутня співачка навчалася гри на фортепіано та займалася вокалом.

На сцені Міка Ньютон почала виступати ще у дев’ятирічному віці. У 2001 році переїхала до Києва, де вступила до Київського державного коледжу естрадного та циркового мистецтва на відділення естрадного вокалу. Саме в цей період вона почала професійну музичну кар’єру.

Широку популярність співачці принесли хіти «Аномалія», «В полоні», «Білі коні» та «Тепла ріка». Її композиції звучали в популярних телесеріалах, завдяки чому ім’я Міки Ньютон стало добре відомим молодіжній аудиторії.

У 2011 році артистка перемогла у національному відборі на «Євробачення» та представила Україну на міжнародному конкурсі з піснею Angel. У фіналі в німецькому Дюссельдорфі вона посіла четверте місце, набравши 159 балів. Її виступ супроводжувався знаменитою пісочною анімацією від Ксенії Симонової.

Після «Євробачення» співачка переїхала до Каліфорнії, де почала працювати над розвитком кар’єри на американському ринку. У наступні роки вона проживала у США та рідше з’являлася в українському медіапросторі.

У 2022 році Міка Ньютон взяла участь у церемонії вручення премії Grammy, де разом з іншими українськими артистами виступила на підтримку України після початку повномасштабної війни.

Цікаві факти

Одним із найгучніших епізодів у кар’єрі Міки Ньютон став національний відбір на «Євробачення-2011». Після її перемоги частина учасників та членів журі вимагали перегляду результатів голосування, однак після перевірки її перемогу було офіційно підтверджено.

Міка Ньютон займалася карате в дитинстві та неодноразово розповідала, що цей вид спорту допоміг їй сформувати характер і дисципліну.

У грудні 2018 року співачка вийшла заміж за американського бізнесмена Кріса Сааведру, який працює у сфері модельного бізнесу. Після весілля артистка продовжила жити у США.

У 2019 році Міка Ньютон повідомила про боротьбу з онкологічним захворюванням. Після лікування артистка заявила про успішне подолання хвороби та повернення до активного життя.

Попри багаторічне проживання за кордоном, співачка продовжує підтримувати Україну та брати участь у благодійних проєктах.

Відповіді на питання про персону

Хто така Міка Ньютон?

Міка Ньютон — українська співачка та акторка, справжнє ім’я якої Оксана Грицай. Вона стала популярною завдяки хітам 2000-х років та участі у «Євробаченні». Сьогодні артистка мешкає у США та продовжує творчу діяльність.

Скільки років Міці Ньютон?

Співачка народилася 5 березня 1986 року в місті Бурштин. Станом на 2026 рік їй виповнилося 40 років. Вона залишається однією з найвідоміших представниць української попмузики свого покоління.

Чим відома Міка Ньютон?

Найбільшу популярність їй принесли пісні «Аномалія», «В полоні» та «Білі коні». Також вона представляла Україну на «Євробаченні-2011» з композицією Angel. Її виступ став одним із найуспішніших для України на конкурсі того періоду.

Де зараз живе Міка Ньютон?

Після участі в «Євробаченні» співачка переїхала до Каліфорнії. Вона проживає у США разом із чоловіком та продовжує займатися творчістю. Водночас артистка підтримує зв’язок з українською аудиторією.

Чи повернулася Міка Ньютон на українську сцену?

У 2026 році співачка вперше за тривалий час виступила в Україні під час церемонії музичної премії YUNA. Її поява викликала значний резонанс серед шанувальників. Поки що про повноцінне повернення до українського шоу-бізнесу артистка не повідомляла.