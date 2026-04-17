Metro 2039: в Україні презентували нову постапокаліптичну гру
2026-17-04

16 квітня, українська відеоігрова студія 4A Games анонсувала нову гру з постапокаліптичної серії Metro – Metro 2039.

Реліз запланований на цю зиму – гра вийде на PC, Xbox Series та PS5.

«Metro 2039 перенесе вас у темне серце московського метрополітену, де останні, хто вижив після ядерного апокаліпсиса, чіпляються за існування в тунелях та підземних переходах зруйнованого міста, надія втрачена… майбутнє виглядає похмурим… якщо воно взагалі існує», – йдеться в анотації до трейлера.

У сюжеті Metro 2039 головний герой має боротися з нацистським угрупованням Новорейх під командуванням спартанця-фанатика Хантера. Режим активно використовує пропаганду та залякування для підкорення населення.


