Meta дозволила використовувати фото користувачів для ШІ

Meta інтегрувала в Instagram нову модель штучного інтелекту Muse Image, яка дає змогу створювати зображення на основі публічних фотографій користувачів. За замовчуванням власники відкритих акаунтів автоматично погоджуються на можливість використання своїх фото іншими людьми через функції Meta AI. Компанія також надала можливість відмовитися від цієї опції, однак відповідні налаштування приховані в меню застосунку.

Нова система працює через інтеграцію Meta AI з Instagram і дозволяє користувачам генерувати нові зображення, використовуючи публічні фотографії інших людей. Для цього достатньо згадати відкритий акаунт через символ @ у запиті до штучного інтелекту. Якщо профіль не має обмежень приватності, система може використати доступні світлини як основу для створення нового візуального контенту. При цьому власник акаунта не отримує сповіщень про те, що його зовнішність була використана для генерації зображення.

Muse Image є однією з нових моделей генеративного штучного інтелекту Meta. Вона підтримує створення портретів, застосування понад 30 ефектів для Stories, стилізацію селфі під персонажів відеоігор або анімації, а також редагування фотографій інтер’єрів із можливістю додавання товарів із Facebook Marketplace. Крім цього, модель здатна створювати функціональні QR-коди та працювати зі складними текстовими описами, плануючи композицію майбутнього зображення ще до його генерації.

Компанія також працює над запуском Muse Video, який дозволить створювати відеоролики із використанням зовнішності користувачів. Офіційних термінів запуску сервісу поки не оголошено, однак його розробка вже підтверджена. Саме ця перспектива стала причиною нової хвилі дискусій щодо захисту персональних даних, адже технологія потенційно може використовуватися для створення відео за участю людини без її безпосереднього відома.

Однією з головних особливостей нової функції є відсутність будь-яких повідомлень про використання фотографій. Через це користувач може не знати, що на основі його зовнішності вже створені нові зображення або інший цифровий контент. Зміна налаштувань конфіденційності також не видаляє матеріали, які були згенеровані раніше.

Meta передбачила можливість вимкнути повторне використання контенту для функцій штучного інтелекту. Для цього необхідно оновити Instagram до останньої версії, відкрити свій профіль, перейти до меню налаштувань, знайти розділ «Поширення» та пункт «Повторне використання», після чого вимкнути перемикачі, які дозволяють створювати контент на основі ваших дописів і відео Reels за допомогою сервісів Meta AI. Це обмежує подальше використання відкритих матеріалів, однак не впливає на вже створений контент.

Запуск Muse Image відображає загальну тенденцію розвитку генеративного штучного інтелекту, коли технології створення цифрових зображень дедалі активніше інтегруються у соціальні мережі. Одночасно із розширенням можливостей таких сервісів зростає увага до питань конфіденційності, використання біометричних даних та контролю користувачів над власним цифровим образом.