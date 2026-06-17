Мессі оформив хет-трик і приніс Аргентині розгромну перемогу на ЧС-2026
2026-17-06    128

Мессі оформив хет-трик і приніс Аргентині розгромну перемогу на ЧС-2026

Збірна Аргентини 17 червня впевнено розпочала виступ на чемпіонаті світу з футболу 2026 року, обігравши команду Алжиру з рахунком 3:0 у матчі першого туру групи J. Головним героєм зустрічі став Ліонель Мессі, який відзначився трьома забитими м’ячами та забезпечив чинним чемпіонам світу перші три очки на турнірі.

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Аргентинці активно розпочали поєдинок і вже на п’ятій хвилині відправили м’яч у сітку воріт суперника, однак взяття воріт було скасоване через офсайд. Через кілька хвилин аналогічна ситуація сталася біля протилежних воріт, коли гол алжирського півзахисника Фареса Шаїбі також не був зарахований після перегляду епізоду. Попри швидкий темп гри, рахунок відкрився лише в середині першого тайму.

На 24-й хвилині Родріго Де Пауль віддав передачу на Мессі, який, отримавши простір перед штрафним майданчиком, потужно пробив з дальньої дистанції. Голкіпер Алжиру Люка Зідан не зміг впоратися з ударом, і м’яч опинився у воротах. Цей епізод став вирішальним у першій половині зустрічі, оскільки до перерви команди більше не створили по-справжньому небезпечних моментів.

Після відпочинку підопічні Ліонеля Скалоні продовжили контролювати гру та поступово посилили тиск на оборону суперника. На 60-й хвилині Алексіс Мак Аллістер завдав удару здалеку, воротар відбив м’яч перед собою, а Мессі першим опинився на добиванні й оформив дубль. Гол остаточно закріпив перевагу аргентинців і змусив тренерський штаб Алжиру шукати способи змінити перебіг матчу.

Наставник алжирської збірної Володимир Петкович здійснив кілька кадрових перестановок, випустивши на поле досвідченого Ріяда Мареза, однак ці зміни не принесли очікуваного результату. Аргентина продовжувала володіти ініціативою, не дозволяючи супернику регулярно загрожувати воротам Еміліано Мартінеса. Одним із небагатьох небезпечних моментів Алжиру став удар Хуссема Ауара, після якого м’яч пройшов поруч зі стійкою.

У заключній частині зустрічі аргентинська команда знову збільшила інтенсивність пресингу та змусила суперника помилятися під власним тиском. На 76-й хвилині Ліонель Мессі втретє відзначився у воротах Алжиру, оформивши свій перший хет-трик у фінальних стадіях чемпіонатів світу. Завдяки цьому результату нападник не лише приніс команді впевнену перемогу, а й поповнив власну колекцію історичних досягнень на мундіалях.

Для Аргентини успішний старт має важливе турнірне значення, адже команда одразу очолила боротьбу за вихід із групи J. Паралельно інший матч квартету завершився перемогою Австрії над Йорданією з рахунком 3:1, тому саме аргентинці та австрійці стали лідерами після першого туру.

Хет-трик Мессі вкотре підтвердив його ключову роль у збірній навіть на пізньому етапі кар’єри. Вдалий початок чемпіонату світу посилює шанси Аргентини на успішний захист титулу, а впевнена гра команди демонструє готовність до боротьби з найсильнішими суперниками вже на ранній стадії турніру.

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