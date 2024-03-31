Мешканець Світловодська застрелився прямо у ТЦК
2024-31-03    112

Мешканець Світловодська застрелився прямо у ТЦК

На Кіровоградщині чоловік, якого доставили до ТЦК, відібрав зброю у копа і вистрілив собі в голову. Подія сталася 28/03 у місті Світловодськ.

«Поліцейські отримали повідомлення від співробітників ТЦК, що місцевий житель загрожує вчинити самогубство. Приїхавши на місце події, правоохоронці через поведінку 32-річного чоловіка викликали «швидку» для подальшої госпіталізації».

Після огляду медиків його мали доставити до психлікарні. Але в поліклініці він вихопив автомат і вистрілив собі у голову. Від пораненя помер на місці.

На час слідства поліцейських і заступника керівника ТЦК за направленням превентивної діяльності усунули від виконання службових обов’язків.

кримінал, Світловодськ, ТЦК та СП
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