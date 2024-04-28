Мешканець Чернігова через суд вимагає призначити вибори президента України
2024-28-04    444

Мешканець Чернігова через суд вимагає призначити вибори президента України

Верховний Суд відкрив провадження за позовом проти Верховної Ради, в якому вимагають визнати протиправною її бездіяльність щодо непризначення виборів президента України на 31 березня 2024 року та зобов’язати парламент призначити вибори президента шляхом ухвалення відповідної ухвали. Позов подав мешканець Чернігова Олег Серік.

У позовній заяві зазначається, що вибори президента відбулися 31.03.2019, а Володимир Зеленський склав присягу як глава держави 20.05.2019.

Починаючи з 21.05.2019 року, розпочався встановлений Конституцією України відлік п’ятирічного терміну повноважень президента України.

Таким чином, йдеться у позові, встановлений Основним законом термін повноважень президента спливає 21.05.2024.

Однак, як пише позивач, Верховна Рада, наділена винятковими повноваженнями щодо призначення чергових виборів президента України, попри положення пункту 7 частини першої статті 85 Конституції, не призначила вибори у законодавчо визначені терміни.

Позивач вважає зазначену бездіяльність Верховної Ради України протиправним і таким, що порушує права значного кола осіб брати участь у виборчому процесі.

Суд ухвалив рішення відкрити провадження за позовом.

Для надання пояснень у рамках провадження Верховній Раді дано 15 днів, після чого у позивача буде ще 3 дні на відгук щодо цього пояснення.

Нагадаємо, в Україні триває дискусія щодо легітимності президента Зеленського після 20 травня 2024 року, коли спливає п’ятирічний термін його конституційних повноважень. Його противники наполягають на тому, що після цієї дати він не може виконувати обов’язки президента.

Однак на Банковій таке трактування відкидають і вказують на статтю Конституції, за якою президент продовжує виконувати свої обов’язки до вступу на посаду нового президента. А тих, хто говорить про нелегітимність, звинувачують у поширенні кремлівських наративів.

ВРУ, Олег Серік, суд, Чернігов
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